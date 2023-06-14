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Ekonomi Konkordato ilan eden firmalara Kripto para şirketi de katıldı! İflas etti: Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor
Ekonomi

Konkordato ilan eden firmalara Kripto para şirketi de katıldı! İflas etti: Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor

Yeniakit Publisher
2023-06-14 23:03:00 - 2023-06-14 23:53:47
Konkordato ilan eden firmalara Kripto para şirketi de katıldı! İflas etti: Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor

Küresel ölçekteki ekonomik kriz nedeniyle iflaslar bitmek bilmiyor. Son olarak e-ticaret devi iflasını istenmişti milyonlarca kullanıcısı mağdur oldu. Yeni gelen haber ise Kripto sektöründe faaliyet gösteren Banq Şirketi. İflas başvurusu yaptı. Dev Kripto zinciri iflas etti! Faaliyetlerini artık sonlandıracaklar

Kripto para şirketi Banq iflas başvurusu yaptı

Prime Trust‘ın iştiraki Banq, iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirketin yaklaşık 17 milyon dolarlık kripto varlığa ahip olduğu bildirildi. Dolar kurundaki ciddi yükseliş nedeni ile de borcu olan şirketler bir bir mahkemelere konkordato başvurusunda bulunmaya başladı.

Kripto para şirketleri, son dönemde yaptıkları iflas başvuruları ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez Prime Trust‘ın yan kuruluşu Banq, iflas koruma başvurusu yaptığı bildirildi. Banq’ın ana şirketi Prime Trust, Celsius‘un iflası ile mali krize girmişti. Bu dönemde şirket, BitGo ile satın alma anlaşması için çalışmalar yürütüyordu. İflas başvurusunda şirketin 5,4 milyon dolarlık yükümlülüğe karşılık yaklaşık 17,72 milyon dolarlık varlığı yer aldı.

Başvurunun TrueUSD ve Haru Invest’teki sorunların ardından gelmesi de dikkat çeken konular arasında yer aldı. Bunun yanında Prime Trust ile bankacılık ilişkisi olan TrueUSD, sorunlar nedeniyle stablecoin basım ve itfalarını durdurmuştu. Aynı zamanda Güney Koreli kripto getiri şirketi Haru Invest de Banq veya Prime Trust olduğu düşünülen isimsiz bir hizmet sağlayıcısı ile ilgili problemler nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Banq‘ın dosyasında 17,5 milyon dolarlık varlığın, eski yetkililer tarafından Fortress NFT Group’a ‘yetkisiz transfer’ yoluyla aktarıldığı belirtildi.

Fortress NFT Group, Banq’ın eski CEO’su, CTO’su ve CPO’su tarafından kurulmuştu. Banq, ticari sır niteliğindeki bilgileri çaldığı iddiasıyla Fortress’e dava açmıştı. Ayrıca, hileli faaliyetlerde bulundukları da iddia edilmişti. Purcell’in Fortress NFT’yi kurduğu ve ardından Banq bilgisayarlarını, fikri mülkiyetini ve kurumsal altyapısını yeni şirkete sattığı kaydedilmişti.
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