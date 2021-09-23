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Spor Bülent Uygun'dan veda mesajı
Spor

Bülent Uygun'dan veda mesajı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, veda mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 05:27:00 -
Bülent Uygun'dan veda mesajı

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020-2021 sezonu mart ayında göreve geldiğimiz süreç gerek bizler gerek ise taraftarımız için çok zorlu bir süreçti. Göreve geldiğimiz tarihe kadar 27 maçta sadece 6 galibiyeti olan takımı devralarak 13 maçta 6 galibiyet alarak çoğu kişinin 'küme düştü' gözüyle baktığı Çaykur Rizespor'u kümede bırakma başarısı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda ayrılan 21 futbolcunun olduğunu, 12 yeni transferin ne kadar üst düzey ve kaliteli futbolcular olsa da takıma geç katıldığını dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Son maçlarda özellikle hakem hatalarından dolayı talihsiz sonuçlar almamızın sonucunda hem bu formanın gerçek sahibi olan taraftarın isteği hem başkanımızın önünü açmak adına yönetimimizle oturup karşılıklı konuşarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürü bir borç bilir, Çaykur Rizespor camiasına üstün başarılar dilerim. Allah'a emanet olunuz."

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