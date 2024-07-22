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Spor Bülent Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a veda
Spor

Bülent Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a veda

Yeniakit Publisher
2024-07-22 20:00:00 -
Bülent Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a veda

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüp başkanlığını bırakan Mecnun Otyakmaz için veda mesajı paylaştı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kuruluna seçilmesi dolayısıyla veda mesajı yayımladı.

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mecnun Otyakmaz'ın TFF yönetiminde görev almasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Hizmetlerinden dolayı Otyakmaz'a teşekkür eden Uygun, şunları kaydetti:

"Türk futbolunu hep ileri götürerek her kesimin takdirini kazanacağından adım gibi eminim. Mecnun başkanın sürdürülebilir bir başarı modelini oluşturması adına yapacağı çalışmalar, Türk futbolunun geleceği, gençlerin gelişimini güvence altına alacaktır. Bilimsel çalışmalara spor akademisyenlerine ve engin yönetici vasfı ile adaletli, dürüst, hak edenin hakkını alacağı, gençlerde Avrupa, dünya şampiyonluğu yaşayacağımız bir neslin önünü açacaksın. Teknik direktör olarak 25 senelik abi kardeş ilişkisinde tanıdığım böyle özel bir adamın orada olması Türk futbolu adına büyük bir şanstır. Başarılar her daim seninle olsun. Gururla taşıdığın Sivasspor formasını çıkardın ve Türk Milli Takım formasını giydin. Yolun, bahtın açık olsun. Adalet kantarın hassas, kılıcın keskin olsun."

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