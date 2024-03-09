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Spor Bülent Uygun: Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı
Spor

Bülent Uygun: Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 17:20:00 -
Bülent Uygun: Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada hakem Ali Şanşalan'a ateş püskürdü.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki göstererek, "Maçın hakemi Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş. Bizimkilere gelince bağırmalar oldu. Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı. Bana 3 maç ceza aldıran hakemin 4 hafta sonra buraya maç verdiren MHK'ye de diyecek söz bulamıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u konuk eden ve sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Alanyaspor'u tebrik ediyorum. 8 haftalık bir periyot içerisinde belki de en iyi oynadığımız maçı kaybettik. Bu bizim adımıza üzüntü verici. İyi oynarken kaybetmek üzüyor. Futbolcularımızı kutluyorum iyi mücadele ettiler. O kadar stresli ortamdan buraya geldiler. Taraftarımızı da teşekkür ediyorum. O coşkuyu bizimle beraber yaşamaya başladılar. Maalesef mağlup ayrıldık" dedi.

"FUTBOLCULARIMI ENGELLEYEN BİR HAKEM VARDI"

Müsabakanın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösteren Uygun, "Maçın hakemi Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş. Bizimkilere gelince bağırmalar oldu. Bu ülkede hakemlerimiz kendilerini geliştirmek zorunda. Hakemlerimizin gelişmesi için her şeyi söyleyen adamım. Hakemlerin gelişmeye niyetleri yok. Sistem belli, soran yok. Bugün bütün takdir haklarını bize verip, kart gösterdi. Bakacağız yapacak bir şey yok. Bütün takımların hepsi aynı stres içerisinde. Sen hakemsin adilsin, gördüğünü çalacaksın. Adamın omzuna vuruyor, yüzünü tutuyor sarı kart, neyse bakacağız. Maalesef mağlup ayrıldık. Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı. Bana 3 maç ceza aldıran hakemin 4 hafta sonra buraya maç verdiren MHK'ye de diyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
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