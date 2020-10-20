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Gündem Bülent Turan'dan Meral Akşener'e cevap
Gündem

Bülent Turan'dan Meral Akşener'e cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddiaları sonrası açıklamada bulundu. Turan, "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:38:00 -

AK Parti Grup Başkanvekili Turan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti'de yaşanan FETÖ'cü tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kendisini hedef gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap veren Turan, "Akşener bugün bazı soruları görmeyerek toplantıyı bitirdi. Gündemleri görmezden gelip eski konuşmamızı yeni gibi açıkladı. Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın" dedi.

Bülent Turan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu partinin iç meseleleri bizim meselemiz değil. Partinin kongresinde liste kavgası olduysa, birçok isim başka partilere geçmişse, canlı yayında terör iddiasında bulunulmuşsa bu partinin dağılması kaçınılmazdır."

Meral Akşener'in milletin beklediği adımları atması gerektiğini söyleyen Turan, "Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır." diye konuştu.

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