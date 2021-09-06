Bülent Korkmaz imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü olarak teknik direktör değişikliğine gittiklerini söyledi.
Alanyaspor Kulübüne hizmet eden Çağdaş Atan'a emekleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Çağdaş hocama bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Kulübümüzün yeni teknik direktörü çok değerli Bülent Korkmaz hocam." dedi.