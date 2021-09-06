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Bülent Korkmaz imzaladı
Spor Bülent Korkmaz imzaladı
Spor

Bülent Korkmaz imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:26:00 -
Bülent Korkmaz imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü olarak teknik direktör değişikliğine gittiklerini söyledi.

Alanyaspor Kulübüne hizmet eden Çağdaş Atan'a emekleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Çağdaş hocama bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Kulübümüzün yeni teknik direktörü çok değerli Bülent Korkmaz hocam." dedi. 

 

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