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Medya Bülent Ersoy'a şok! Tutuklama kararı verildi
Medya

Bülent Ersoy'a şok! Tutuklama kararı verildi

Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, KKTC'deki konser için verdikleri PCR testinin sahte olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 21:06:00 -
Bülent Ersoy'a şok! Tutuklama kararı verildi

Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası, konser sonrası korona virüs nedeniyle düzenlenen evraklarının sahte olduğu gerekçesiyle polis denetiminde otelde gözetim altına alındı. 21 kişilik müzisyen ekibi, sahte PCR testi yapmak gerekçesiyle yargılandıkları davada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PCR testleri sahte çıktı

Geçtiğimiz ay bir otelde konser vermek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 21 kişilik orkestrasıyla giden Bülent Ersoy’un orkestrasının PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Testlerinin sahte çıkmasının ardından 21 kişilik müzisyen ekibi, yaklaşık 1 ay kadar otelde polis gözetimine alınmış ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanmıştı. Yargılanmaları devam eden müzisyen ekibi hakkında mahkeme, tutuklama kararı aldı. Cezaevine gönderilen müzisyenler suçsuz olduklarını ve yetkililerden yardım istedi.

“Raporu veren serbest, raporu alan tutuklu”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu, raporu veren hastane yetkilisi ve raporu imzalayan doktorun serbest olduğunu ancak raporun verildiği müzisyenlerin tutuklanmasının mantıklı olmadığını dile getirerek, "Kıbrıs’a konser vermek için giden 21 müzisyenin eline tutuşturulan sahte PCR raporu düzenleyen KKTC vatandaşları ve otel yöneticileri serbest. Sahte belgeleri düzenleyen KKTC vatandaşı hastane yetkilisi, doktor ve hemşire serbest. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 21 müzisyen, 1 aydır gözetim altında tutulduktan sonra bugün verilen kararla tutuklu. Suçun övülecek bir yanı olamaz ama KKTC’deki adalet anlayışı ve ayrımcılık hepimizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

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