Bülent Cevahir, Fatih Karagümrük'te

Bülent Cevahir, Fatih Karagümrük'te14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:58
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bülent Cevahir'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, savunma hattına bir takviye daha yaptı. İkinci başkanımız Serkan Hurma, geçen sezon Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek Bülent Cevahir ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla lig ve kupada toplam 17 maçta görev aldı.
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