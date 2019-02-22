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Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan kişilerin yeni bir parti kurabileceği iddialarına ilişkin "Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri. Bu yaşımdan sonra bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka seçeneğim yok" dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:23
Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan kişilerin yeni bir parti kurabileceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Affetmeyeceğim tek şey...'

AK Parti'den kopan isimlerin yeni bir parti kuracaklarına ihtimal vermediğini ifade eden Arınç, şöyle devam etti; "Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup da, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri affedilecek bir şey değildir. Ama ayrılmıştır, AK Parti'ye olan küskünlüğü oluşmuştur. Ama kendi değerini muhafaza etmiştir, buna saygı duymalı. Ve onların AK Parti ile bütünleşmesini temin edecek tedbirler alınmalıdır. Benim, bu yaşımdan sonra artık bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka bir seçeneğim yok ve bunu da şerefle taşıyacağım."

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:23
  1. bülent arınç

YORUM YAZ

  • Kerem aliKerem ali9 dk önce
    Affetme cok mu onemlison artik. Oglun miletvekili yapilmasaydi. Damadin iceri atilsaydi bu ykrumu yapabilirmiydiniz.
  • EyüpEyüp16 dk önce
    Ha ha ha haaaa..! Güleyim de boşa gitmesin..HEM NALINA HEM MIHINA türünden açıklamalar.. Yani, evet küstüm, darıldım ayrıldım ama AK PARTİ, biz küskünler için BÜTÜNLEŞTİRİCİ adımlar atarsa yeni makamlara HAYIR DA DEMEZÜK HANİ açıklaması..Açıkça, İSTEMEM, YAN CEBİME KOY hee?ŞEREF miş! Pööh..Dava adamları partiye küsmez.. Partiye küseni, millet çöpe atar ve attı..
  • Yunus 16 Yunus 16 26 dk önce
    VEKİL OĞUL UN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYOR! MENFAATÇİ, ÇIKAR PEŞİNDE!!! SOKAKTA Kİ ÖĞRETMEN, POLİS, MEMUR... NE KADAR FETÖ CÜ İSE!! SEN ONLARDAN İKİ KAT DAHA FETÖ CÜSÜN.
  • ANADOLU KARTALIANADOLU KARTALI26 dk önce
    parlementer sistemisavunan Abdullah gülbeyefendiye ithaf olunur.
  • aliali30 dk önce
    Ahmet.efendi:Erbakanın masasında yumruğu vurup bana rakı getirin diyenler,ana avrat küfredenler,g.kurmay koridorunda omuz atanlar vardı ve de partisi kapatıldı ki AKPARTİ KURULDU .sapla samanı kariştırma
  • EKOLL EKOLL 42 dk önce
    B Arınç sevmediğim biridir. Lakin bu konuda doğru demiş. Ahde vefa diye bir şey var.
  • güzelgüzel44 dk önce
    Neyse, açıklama iyi; 'beni de partilerine almazlarsa affetmem' diyecek sandım bir an!
  • Komedi DükkanıKomedi Dükkanı55 dk önce
    oğlan arınç vekil olunca baba arınç ınak parti sevgisi depreşti sanırım .cübbemi giyip fetöcüleri savunurum diyen zat.......................................
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    demek genç olsa yeni parti kurmayla ilgili bir şeyler düşünürmüş anladığım.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Bu ne insanları kısıtlayan bir söylem erbakanda sizi affetmeyecek nolacak şimdi kimse hareket etmesin o zaman ben hiç affetmem
  • Zafer 61Zafer 611 sa önce
    Gerçekten helal olsun .dobra dobra açık ve net bir biçimde olması gerekeni ifade etti.
  • salıh demirsalıh demir1 sa önce
    MERTSINBULENT BEYDOGRU SÖYLUYON AMAGÖRUYON DUYUYON DEMEKKI HAYIN VARMIŞ DENEMEKBEDAVADIR AMAŞEFKATI PEK ACIDIR BOYLARININ ÖLÇULERINI ALIRLAR GIDERLER HOTRI MEYDAN
  • KazakKazak1 sa önce
    Yalakanın önde gideni...menfat avcısı
  • Mustafa MahoMustafa Maho1 sa önce
    Aklı başına gelmiş
  • ercanercan1 sa önce
    Neden? ve Sen kim sin de affetmiyordun?Hatta ilk giden sen olabilirsin büyük konusma...!Fazileti bölerken de gitmem (!) diyordun...Amaaa GITTIN (!)..... Yalan mi?
  • MUSTAFA KILINÇ MALATYAMUSTAFA KILINÇ MALATYA1 sa önce
    adamsın dava adamısın nefsine basmasını biliyor ve tuzaklardan sakınıyorsun sana ve senin gibilere selam
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Son 5 yılda ettiği en adam akıllı aklı başında laf bu olmuş. Noktayı güzel koymuş. İnşallah ta bundan sonra bu lafıyla hatırlanır, bazıları gibi abuk oluşumlara girip birilerinin gazıyla fikir değiştirmez.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu2 sa önce
    İNANIN BAZEN İNSANIZ BİZDE SİZİN HAKKINIZDA YANILGIYA DÜŞTÜK AMA ŞU İKİ SENEDİR GÖRDÜĞÜMÜZ KADARI İLE SAMİMİYETİNİZDEN ASLA ŞÜPHEYEEDİLMEYECEK NOKTAYA GELDİM EVET ŞU ANDA ŞÖYLE DÜŞÜNMELİ İNSANIMIZ HZ. İBRAHİMİN ATEŞE ATILDIĞINDA O GÜN HZ İBRAHİME İNANANLAR NASILKİ ELİNDE BİR ÇÖP DAHİ TAŞIMAMASI GEREKLİLİĞİ VARDI İSE KARINCA GİBİ SU TAŞIMA MECBURİYETİ VAR İSE BU GÜNDE BU OYUNLARA KARŞI ŞAHSIM AYNI DURUŞU GÖSTERMEK MECBURİYETİNİ MÜSLÜMAN TÜRK OLARAK GÖSTERMELİYİM SEÇİMDEN SONRADA BU MİSYONA VE BU TEŞKİLATLARA ZARAR VEREN NEFSİNİ ÖNDE TUTANLARIDA REİS TEMİZLER İNŞAALLAH. ALLACC YAR VE YARDIMCISI OLSUN AMİN.
  • SelimSelim2 sa önce
    Keşke hakkında iddialar ve yorumlar yapılan diğerleri de bu şekilde açıklama yapabilse idi..
  • duayenduayen2 sa önce
    her seçimde bu piyasaya sürülüyor. akp eski sisyasetçileri yıpratılıyor. bundan artık usanın da haber yapmayın lütfen. siz itibar ettikçe bizde siz gazetecilerden tiksiniyoruz

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