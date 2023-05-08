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Siyaset Bülent Arınç’tan olay Erdoğan sözleri! Böyle duyurdu
Siyaset

Bülent Arınç’tan olay Erdoğan sözleri! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-08 15:42:00 -
Bülent Arınç’tan olay Erdoğan sözleri! Böyle duyurdu

1965 yılından bu yana siyaset yaptığını belirten Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Partimizi seviyoruz" dedi ve 21 yılda yapılanlara dikkat çekti. Arınç, "Biz geçmişte çok şey yaptık. Kim yapacak bunu? Tayyip Erdoğan yapacak. Başkası yapabilir mi? Yapamaz. Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor." diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Demirci ilçesine ziyarette bulundu. Arınç, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ile hıdırellez şenliğine katıldı.

Burada konuşma yapan Arınç, gelecek hafta Türkiye'nin seçime gideceğini hatırlattı. 1965 yılından bu yana siyaset yaptığını belirten Arınç şunları söyledi:

"Şöyle sağınıza solunuza bir bakın. Ne varsa son 21 yılda olmuştur. Allah'a hamdediyoruz. Sizler de bu hizmetleri takdir edin. Zaten ediyorsunuz. Partimizi seviyoruz. Karşımızda yedisi, sekizi, dokuzu bir araya gelse hakkıdır bir şey diyemem ama biz onlardan daha iyisini yaparız. Referansımız geçmişte yaptıklarımız. Onların geçmişte yaptıkları bir şey yok.

Biz geçmişte çok şey yaptık. Kim yapacak bunu? Tayyip Erdoğan yapacak. Başkası yapabilir mi? Yapamaz. Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor.
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Şimdi karşıdakinin bunu yapabilmesi için yedisinin arasında dolaşması lazım, 'Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun' diye."

 

 

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