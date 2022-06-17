  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bülent Arınç, bu yazıdan sonra sinirden oturup ağlayacak
Medya

Bülent Arınç, bu yazıdan sonra sinirden oturup ağlayacak

Melih Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Türk Demokrasi Vakfı toplantısında "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" herzelerini yumurtlayan Bülent Arınç'ı yerin dibine soktu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 11:38:00 -
Bülent Arınç, bu yazıdan sonra sinirden oturup ağlayacak

Melih Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Türk Demokrasi Vakfı toplantısında "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" herzelerini yumurtlayan Bülent Arınç'ı yerin dibine soktu. "Vay be arkadaş, 'Dava dava' diye 80 yaşına gelen şu ağır siyasi abilerin haline bak!" ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bülent Arınç dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Türk Demokrasi Vakfı toplantısında "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" demiş.

Zira artık "Arabasının plakası FG olduğu için 'Sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir' denilen bir Türkiye'de" yaşıyormuşuz.

Arınç, FG plakalılara zulmün 1453'te mi yoksa 17-25 Aralık'ta mı yoksa 15 Temmuz'un ertesi günü mü başladığına değinmemiş.

Tabii ki çıplak dediği kralın kim olduğunu da söylememiş...

Hatırlıyorsunuz değil mi, bu beyefendinin 15 Temmuz darbesi püskürtüldükten sonra kameraların karşısına geçip "Silahlı terör örgütünün Fetullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz" dediğini.

Ardından da Bank Asya'ya para yatırmanın suç delili sayıldığı bir dönemde Cumhurbaşkanlığı kurullarına kadar sokulup kendisini koruduğunu...

Bugün "FG plakalı olanın başına iş geliyor" dediği ülkede, bu sicile rağmen muhatap alındığını.

Ama demek ki Arınç'ın çok sağlam bağları var maziden kalan... İstese de kopamıyor oradan.

Ve bu yüzden de illaki sığınacak bir limana muhtaç.

Neyse ki dün bir fırsat yakaladı sanki...

Zira Kılıçdaroğlu, dünkü toplantının yapıldığı salona girerken toka sırasında Arınç'ı es geçse de daha sonra kendisine göz kırpmış.

Belli ki Arınç'ın kürsüden kendisine hitaben nedamet getirmesi hoşuna gitmiş Kemal Bey'in.

Mikrofonun başına geçip "Güzel bir konuşma yaptı Sayın Arınç" demiş.

Vay be arkadaş, "Dava dava" diye 80 yaşına gelen şu ağır siyasi abilerin haline bak!"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şeyh şamil

biz size 20 yıldır bu kripto fetöcüdür demiyor muyduk. illa ananıza sövülmesi mi lazım adamın hain olduğunu anlamanız için. bir de siyaset uğruna oğlunu milletvekili yaptınız. milletin evladı mı yoktu da hainleri siyasi emellerinize alet ettiniz.

HACI

Erbakan hocamın zamanında bunuda temelide çok söylerdik ama bize inanmazlardı. Sonra Akparti zamanında bunu ve bunun gibi kibirlileri gene söyledik, bize gene inanmadılar. Hele Şener'i çok söyledik ama bizler safdışı kaldık bunlar baş tacı oldu. Bugünde Akparti içerisinde en ufak bir tökezlemede dişini gösterecek bazıları var. Söyledikmi biz fitneci oluyoruz. 15 temmuz gecesi korkudan aramızda olmayıp sabah aslan kesilenlere baksınlar yeter
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23