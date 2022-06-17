Bülent Arınç, bu yazıdan sonra sinirden oturup ağlayacak

Melih Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Türk Demokrasi Vakfı toplantısında "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" herzelerini yumurtlayan Bülent Arınç'ı yerin dibine soktu. "Vay be arkadaş, 'Dava dava' diye 80 yaşına gelen şu ağır siyasi abilerin haline bak!" ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bülent Arınç dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Türk Demokrasi Vakfı toplantısında "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" demiş.

Zira artık "Arabasının plakası FG olduğu için 'Sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir' denilen bir Türkiye'de" yaşıyormuşuz.

Arınç, FG plakalılara zulmün 1453'te mi yoksa 17-25 Aralık'ta mı yoksa 15 Temmuz'un ertesi günü mü başladığına değinmemiş.

Tabii ki çıplak dediği kralın kim olduğunu da söylememiş...

Hatırlıyorsunuz değil mi, bu beyefendinin 15 Temmuz darbesi püskürtüldükten sonra kameraların karşısına geçip "Silahlı terör örgütünün Fetullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz" dediğini.

Ardından da Bank Asya'ya para yatırmanın suç delili sayıldığı bir dönemde Cumhurbaşkanlığı kurullarına kadar sokulup kendisini koruduğunu...

Bugün "FG plakalı olanın başına iş geliyor" dediği ülkede, bu sicile rağmen muhatap alındığını.

Ama demek ki Arınç'ın çok sağlam bağları var maziden kalan... İstese de kopamıyor oradan.

Ve bu yüzden de illaki sığınacak bir limana muhtaç.

Neyse ki dün bir fırsat yakaladı sanki...

Zira Kılıçdaroğlu, dünkü toplantının yapıldığı salona girerken toka sırasında Arınç'ı es geçse de daha sonra kendisine göz kırpmış.

Belli ki Arınç'ın kürsüden kendisine hitaben nedamet getirmesi hoşuna gitmiş Kemal Bey'in.

Mikrofonun başına geçip "Güzel bir konuşma yaptı Sayın Arınç" demiş.

Vay be arkadaş, "Dava dava" diye 80 yaşına gelen şu ağır siyasi abilerin haline bak!"