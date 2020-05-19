  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Albaraka Türk’ten müşterilerine kolaylık

Kakaolu ıslak kurabiyenin şerbeti nasıl olur? Browni kurabiye tarifi ve püf noktaları

100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

‘Aşı olmadan piyasalar rahatlamaz’

Kuyumcular için “Hijyen ve Güvenlik Rehberi” hazırlandı
için kalan
Aktüel

Bulanık’ta evde kalan vatandaşlara kitap dağıtımı

TÜGVA Bulanık Temsilciliğine bağlı gönüllü çalışanlar, ilçe merkezindeki vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek kendilerine istifade edebilecekleri kitapları dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:05:30 -
Bulanık’ta evde kalan vatandaşlara kitap dağıtımı

TÜGVA Bulanık Temsilciliğine bağlı gönüllü çalışanlar, ilçe merkezindeki vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek kendilerine istifade edebilecekleri kitapları dağıtıyor.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilcisi Fikret Aral, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde çıkmayanların zamanlarını kitap okuyarak geçirmesine yardımcı olduklarını söyledi. Vatandaşlara kitap yardımında da bulunduklarını söyleyen Aral, başlattıkları çalışmalar kapsamında 1 bin 500 kitabı bir araya getirdiklerini aktardı. Aral, "TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliği olarak bu zorlu günlerde vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gönüllü ekibimizle birlikte ‘Evde kal kitap oku’ projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız için TÜGVA’nın temin ettiği okuma kitaplarından oluşan yaklaşık 1 bin 500 adet kitabı bir araya getirdik. Bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza bu zorlu süreçte evde kalmanın önemini de tekrar hatırlatmış oluyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı