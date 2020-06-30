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Gündem

Buket Aydın'dan tepki: Allah sizi ıslah etsin

Gazeteci Buket Aydın, Bakan Berat Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a yapılan çirkin saldırılara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:18:00 -
Buket Aydın'dan tepki: Allah sizi ıslah etsin

Gazeteci Buket Aydın, Bakan Berat Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a yapılan çirkin saldırılara tepki gösterdi.

Aydın, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Biz ne zaman dünyaya yeni gelmiş masum bir bebeği, lohusa bir anneyi hedef alacak kadar kötü olduk? Allah sizi ıslah etsin. Hamza Salih bebek güzel bir ömrün olsun. Sağlıkla büyü inşallah..."

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