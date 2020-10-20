Buket Aydın 'Mekanın sahibi geri geliyor' deyip yeni projesini duyurdu
Kanal D ana haberden istifa eden Buket Aydın, "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" dedi.
Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda ekranlara döneceğini açıklayan Buket Aydın, önceki günde yaptığı açıklama ile ekranlardaki rakiplerine adeta meydan okudu.
"Mekanın sahibi geri geliyor"
İlk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulunan Aydın, iddialı bir açıklamada bulunarak "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" dedi.