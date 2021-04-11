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Medya Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması: Senin kibarca şutlanıp benim getirildiğim kanal
Medya

Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması: Senin kibarca şutlanıp benim getirildiğim kanal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Buket Aydın'a konuk olması, Aydın ile Ahmet Hakan arasında büyük bir tartışmaya sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 22:38:00 -
Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması: Senin kibarca şutlanıp benim getirildiğim kanal

 Yeniakit.com.tr 

Haber Global yayınında Buket Aydın'ın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın ile Ahmet Hakan arasında yaşanan sert bir tartışmaya sebep oldu.

Ahmet Hakan: CNN Türk'ten ne istediniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Buket Aydın arasındaki 'kahkaha' polemiği Haber Global yayınında da gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'a 'Sizin kahkahanız bize şans getiriyor' dedi. Kılıçdaroğlu ile Aydın arasındaki o anları eleştiren Ahmet Hakan, "Madem karşılıklı bu kadar mutluydunuz, bu kadar mesuttunuz, bu kadar razıydınız birbirinizden. CNN Türk’ten ne istediniz?" diye sordu.

İsim vermeden harika tarif

Buket Aydın, Ahmet Hakan'ın eleştirisine twitter hesabından cevap verdi. "Sürekli dönen, neye hizmet ettiği belirsiz bir gazeteci var. Adını yazmaya gerek yok, gözlüklü bıyıklı biri diyeyim." ifadeleri ile isim vermeden Ahmet Hakan'ın tarifini yapan Aydın, "Yazı yazmış dediler. 'Ben okumuyorum', bana söylediler. Neymiş Kemal bey neden benim programa çıkmış? Yazısında bir haber kanalını savunuyor aklınca. Ya önce adam gibi araştır. O eski yayın bahsettiğin kanalda değil. Senin zamanında kibarca şutlanıp benim getirildiğim diğer kanal var ya hani. Senin içine oturan. İşte o kanalda yapıldı. Dolayısıyla senin kanalın protesto edilmesinin konuyla alakası yok. Kıskançlıktan gözün dönmüş." dedi.

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Yorumlar

Xaza

Sen doniyon buket yandaş olmuşsun chp yandasi
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Tr.

Buket Aydın;atomu mu parçalamış....
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