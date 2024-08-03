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Bukalemun yanında halt etmiş! Akşam ‘Özgür Filistin’ diyen Ekrem sabah bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:55:00 -

İsrail’den aferini kaptıktan sonra Filistin’in yanındaymış gibi görünmeye çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçek yüzünü daha fazla gizleyemedi.

Dün İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diktatör olduğunu iddia etti, ilerici ve Atatürkçülükten kopuk olduğunu, bilimsellikten uzak bir yönetim sergilediğini savundu. Haddini aşan ifadelerle Erdoğan’ı hedef haline getiren müptezel Kantz, paylaşımının sonuna CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek “Türkiye’deki valimiz sensin” imasında bulundu.

“Foyası ortaya çıkan” İmamoğlu da panikleyerek Filistin halkının yanında olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yaptı.

Gerçek yüzünü gizleyemedi

Filistinlilerin yanında olduğunu iddia edip Katz’a karşı bir mesaj yayınlayan İmamoğlu, gerçek yüzünü daha fazla gizleyemedi. İmamoğlu, dün akşam Filistin yanlısı bir tavır sergilerken, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamayla Filistinlileri terörist ilan etti!.. İmamoğlu, “Masum insanlara saldıran, o saldırıyı bir terörist eylem şeklinde gerçekleştirilen, kime yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapılsın terörist eylemi kınıyoruz. Kim yaparsa yapsın. Öyle bir masumiyeti ya da öyle bir gerekçesi asla savunulamaz” dedi.

Ekrem Siyonist katilden aferini kaptı
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