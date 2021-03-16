  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bukalemun İsmail iş başında! Hangisi sensin?
Gündem

Bukalemun İsmail iş başında! Hangisi sensin?

TELE1 ekranlarında katıldığı programda Atatürkçülük ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen ve "Atatürkçülük sadece devlet geleneği değil, çobanın aklındaki fikir" ifadelerini kullanan İsmail Saymaz'ın geçmişte Mustafa Kemal ile ilgili attığı eleştirel tweetler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:07:00 - 2021-03-16 14:16:17

Sözcü'ye kapak atan İsmail Saymaz, TELE1 ekranlarında yayınlanan Anında Manşet manşet programına katıldı. Programda muhalefet milletvekilleriyle Danıştay'ın Andımız kararı dahil birçok konuyu tartışan Saymaz, 'Atatürkçülük' ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Atatürkçülük sadece devlet geleneği değil, çobanın aklındaki fikir"

Türkiye'de Atatürk isminde bir havalimanı kalmamasından rahatsız olan Saymaz, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin Opera binası olarak düzenlenmesine de tepki gösterdi. Bu yapılanların bir bakımdan iyi olduğunu ve zihinlerdeki 'Darbeci Atatürkçülüğü' sildiğini savunan Saymaz "Atatürkçülük artık bir devlet geleneği değil, bizim olmasını temenni ettiğimiz yerde. Öğretmenlerin, öğrencilerin bilhassa dağdaki çobanın düşüncesinde hayalinde olması gereken yerde." ifadelerini kullandı.

Bir de geçmişe bakın!

Ancak şimdi Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü öven İsmail Saymaz'ın geçmişte yaptığı paylaşımları görenler şaşkına döndü. Geçmişte de ülkücülük, HDP seviciliği, FETÖ destekçeliği, sosyalizm militanlığı gibi birçok farklı kimliğe giren, bukalemun gibi renkten renge bürünen Saymaz, sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal hakkında çok sayıda eleştirel mesaj paylaşmıştı.

İşte Saymaz'ın o paylaşımlarından bazıları;



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile anlaşmaya geliyorlar
Dünya

Türkiye ile anlaşmaya geliyorlar

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Balkan ülkesi ile bir..
CHP ile bağlarını koparıyor! Muhittin Böcek parti değiştiriyor
Siyaset

CHP ile bağlarını koparıyor! Muhittin Böcek parti değiştiriyor

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandığı dönemde partisinin kendisini yalnız bıraktığı gerekçesiy..
Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı
Ekonomi

Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı

Darbeci Halife Hafter'in deniz ulaşımını engellemek amacıyla Libya hükümetinin talebi doğrultusunda yeni liman inşa edilecek. Türkiye'nin in..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay