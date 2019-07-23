0553 313 94 23

Buharkent’te OSB yükseliyor

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 17 yıllık OSB hasreti son buluyor.

23 Temmuz 2019 Salı 10:47
Buharkent’te OSB yükseliyor

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 17 yıllık OSB hasreti son buluyor. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi’nin 842 dönüm arazi üzerine kurulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Buharkent Organize Sanayi Bölgesi en büyük hizmet ve projemizdir” dedi.


Buharkent tarihinin en büyük yatırımları arasında yer alan Buharkent Organize Sanayi Bölgesi’nin hızla yükseldiğini ifade eden Başkan Erol; “Buharkent Belediye Başkanlığı olarak Buharkent OSB Müteşebbis heyetine dahil olduk ve 5 yıldır yönetimsiz olan Buharkent OSB yönetim kurulunu 2014 yılında yeniden oluşturarak sorumluluğu üzerimize aldık. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Belediye Başkanı olarak seçildim. İlçemiz ortakçı mahallesi Taşbuzağı mevkiinde bulunan 842 bin metrekare alana sahiptir. Kamulaştırmalar tamamlanmak üzere olup 2019 yılında alt yapı çalışmaları ardından faaliyete geçecektir" dedi.


"OSB’miz Denizlili yatırımcıların gözdesi oldu"


Buharkent Organize Sanayi Bölgesi’nin Denizlili yatırımcıların gözdesi haline geldiğini ifade eden Başkan Erol, "OSB’de birçok firmaya yer tahsisi yapılmış. Yatırımcımız bir kablo firmasına ilk inşaat ruhsatı düzenlenmiş olup inşaatın temeli atılmış ve bina hızla tamamlanmaktadır. 2002 yılında kurularak tüzel kişilik kazanan ve imar planı hazırlanmış olan ancak 2009 yılından itibaren de yönetimsiz bırakılan Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, yatırıma yönelik bir ilerleme kaydedilememiştir. Bu haliyle Bakanlık tarafından da tasfiyesi gündeme getirilmiş olan Buharkent Organize Sanayi Bölgesinin faal hale getirilmesi ve yatırımcıya sunulması amacıyla hukuki işlemler tamamlandıktan sonra 2015 yılında Yönetim Kurulu oluşturulmuştur ve Buharkent Belediye Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendik. Bu aşamadan sonra da yoğun bir şekilde tanıtım faaliyetine başladık ve bunun sonucu olarak Buharkent Organize Sanayi Bölgesi yatırımcının ilgi odağı haline gelmiştir" diye konuştu.


"İmar planı revizyon çalışmalarında son aşamaya gelindi"


Yönetim Kurulunun yeniden oluşması ile gelen arsa tahsis taleplerini de dikkate alarak kamulaştırma ve imar planı revizyon çalışmalarına hemen başlandığını belirten Başkan Erol, "İmar planı revizyonu çalışmalarına göre Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde 648 bin 310 metrekarelik alanda 34 adet sanayi parseli oluşmuş, bu alanın tamamı talep edilmiş ve hatta bunun üzerinde 300 bin metrekarelik daha arsa tahsis talebi alınmıştır. Şu an imar planı revizyonu çalışması son aşamaya gelmiştir ve kamulaştırmayla ilgili birkaç parsele ilişkin yargı sürecinin bitmesi beklenmektedir. Kamulaştırmanın sona ermesiyle parselizasyon işlemleri yapılıp, sanayi parselleri talepte bulunan sanayicilere tahsis edilecektir. Bu şekilde 2019 yılının ikinci yarısında yatırımcılar inşaatlara başlayacaktır. Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, metal, ağaç, inşaat, gıda ve tarım ürünleri ve tekstil sektörlerinin temsilcileri yer alacaktır. Türkiye ihracatında ilk 100’de yer alan önemli bir yatırımcı olan Seval Kablo Aydın ihracat ve istihdam rakamlarına önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. İlçenin Büyük ve gelişmiş sanayi tesislerini içinde barındıran Denizli İline 30 km mesafede olması, Devlet Karayolu güzergâhı üzerinde bulunması, karayolu ve demiryolu ulaşım imkanlarının oluşu, yetişmiş iş gücü imkanlarının fazla olması, diğer OSB’lere göre yatırım maliyetlerinin -özellikle arsa bedeli- oldukça düşük olması yatırımı cazip kılan unsurlar olarak yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağlaması noktasında oldukça isabetli olacaktır. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi en büyük hizmet ve projemizdir. İşçi çalışmaya ve üretim başladığında herkes önemini ve Buharkent’e katkısını daha iyi anlayacak. Buharkent OSB’sini sahipsiz bırakanlar ve kapanma noktasına getirenler izlemeye devam etsinler” diyerek sözlerini noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yüce, "Çalışmaların sahada takipçisi olacağız"
    1. Başkan Yüce, "Çalışmaların sahada..
    2. Darbe Sisi hükümeti rahatsız oldu!..
    3. Kilis’te Tarım Şurası öncesi..
    4. New York’ta sel
    5. Güney Kore'den Moskova yönetimine uyarı!
    6. Motorinde 16 kuruş indirim
    7. En temiz köpek, yıkanma yöntemiyle..
    8. Gençlerbirliği’nin yeni transferi..
    9. Porto Riko’da yüz binler valinin..
    10. Rekabet Kurulu’ndan TÜRSAB’a soruşturma
    11. ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır’dan 23..
    12. "Paintball"un olimpik branş olması..
    13. Bakanlık skandala el koydu
    14. Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis..
    15. GÜNCELLEME 2 - Düzce'deki su baskını..
    16. Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun..
    17. “Tatil değil, üretim zamanı”
    18. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    19. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    20. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    21. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    22. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    23. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    24. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    25. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    26. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    27. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    28. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    29. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    30. Trafik kazası geçiren kişilere..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar