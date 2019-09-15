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Buhara Köyü Muhtarı Altın, paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

Cumhuriyet Paçavrası'nın, 'Menzil tarikatının merkezi olan ve “yolu bile olmayan Buhara’daki köye yapılan okul için MEB'in kayıt baskısı sürüyor.' diyerek kaleme aldığı haberine ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Köy Muhtarı Mevlüt Altın, çileden çıktı: "Burası Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nin Buhara Köyü. Menzil, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nin Durak Köyü'nde. Menzil ile aramızda bin kilometre var."

15 Eylül 2019 Pazar 21:38
Buhara Köyü Muhtarı Altın, paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Twitter'da Menzil hastagh'i ile açılan karalama kampanyasına eş zamanlı olarak solak medyada destek verdi. Cumhuriyet adlı paçavra, Buhara Köyü'nde açılan bir okula ilişkin kaleme aldığı haberinde Buhara Köyü'nü Menzil Tarikatı'nın merkezi olarak anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Menzil tarikatının merkezi olan ve “yolu bile olmayan” Buhara’daki okul için ailelere yapılan baskı giderek şiddetlendi. Jandarma eşliğinde aileleri ikna için köylere giden Milli Eğitim yetkilileri ve kaymakam, velileri para cezası ile tehdit etti."

Söz konusu haber Birgün, Solhaber gibi paçavralarda da hızla yayıldı. Yapılan habere ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Buhara Köyü Muhtarı Mevlüt Altın,  "Bunlar Buhara'nın neresi olduğunu bilmiyor mu?" diye sorarak, şunları söyledi: 

'Menzil ile aramızda bin kilometre var'

"Burası Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nin Buhara Köyü. Menzil, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nin Durak Köyü'nde. Menzil ile aramızda bin kilometre var. Merhum Muhammed Raşid Hazretleri'nin oğlu Fevzettin Hazretleri burada yaşıyor diye köyümüzü Menzil'in merkezi olarak anlatıyorlar." 

'Okul da köyümüze bir kilometre uzaklıkta'

"Bahse konu okulun Menzil ile bir alakası olmadığı gibi köyümüzle de alakası yok." diyen Köy Muhtarı Altın,  "Okulun köye uzaklığı 1 kilometre. Oraya servisle gelen öğrenciler dönüşlerini de servisle yapacak. Bu okula gelen öğrenciler köyümüzü görmeyecekler bile." ifadelerini kullandı.

'Amaçları suyu bulandırmak'

Mevlüt Altın, söz konusu haberlerde amacın suyu bulandırmak olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim okulla da hiçbir alakamız yok. Orası devlet okulu. Bu medya kuruluşları açık bir şekilde algı operasyonu yapıyor. Devlet yetkililerinin velileri tehdit ettiğini söylüyorlar. Bu da koca bir yalan. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri kendi görevlerini yapıyor. Bir CHP Milletvekili ortalığı karıştırmak amacıyla kendine yakın basın kuruluşlarına yanlış bilgi veriyor. Gazeteci olduğunu iddia eden kişiler de burayı araştırmadan Menzil'in merkezi diye yazıyor"

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 21:38
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. Adıyaman
  4. Menzil
  5. Durak Köyü
  6. Buhara Köyü

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