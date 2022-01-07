Bugünkü maç kaçta başlıyor? Maç bugün saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, League 1

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor’u 3-0 yendi. Konyaspor sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Fenerbahçe, Malatyaspor’u 2-0 yenilirken, Karagümrük deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 eşitlik olarak sahadan ayrıldı. Göztepe evinde Adana Demirspor’la 1-1 eşitlik içinde sahadan ayrılırken, Gaziantep deplasmanda Rizespor’u 1-0 yendi. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Süper Lig 20. hafta 7 Ocak 2022 Cuma bugünkü maçlar hangileri?

7 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var?

7 Ocak Cuma hangi takımın maçı var? Cuma günü oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

20.00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor beIN 1

21.30 Santa Clara - Sporting Lizbon S Sport 2

8 Ocak Cumartesi (yarın kimin maçı var?) hangi takımın maçı var?

13.30Gaziantep FK - Fatih Karagümrük beIN 1

13.30Bandırmaspor - DenizlisporTRT Avaz / beIN Max 2

13.30Ümraniyespor - Kocaelispor TRT Spor / beIN Max 1

16.00Alanyaspor - Başakşehir beIN 1

16.00 Kasımpaşa - Hatayspor beIN 2

16.00 Adanaspor - Bursaspor TRT Spor / beIN Max 1

16.00 Levante - Mallorca Spor Smart

18.15 Real Sociedad - Celta Vigo Spor Smart

19.00 Galatasaray - Giresunspor beIN1

19.00 Ankaragücü - Tuzlaspor TRT Spor / beIN Max 1

20.30 Granada - Barcelona Spor Smart

21.00 Estoril - Porto S Sport

23.00 Real Madrid - Valencia Spor Smart

9 Ocak Pazar 2022 hangi takımın maçı var?

13.30 Konyaspor - Sivasspor beIN 1

13.30 BB Erzurumspor - Menemenspor TRT Spor / beIN Max 1

13.30 Manisa FK - İstanbulsporTRT Avaz / beIN Max 2

14.30 Venezia - MilanS Sport 2

16.00 Göztepe - AntalyasporbeIN 1

16.00 Kayserispor - AltaybeIN 2

16.00 Boluspor - BalıkesirsporTRT Spor / beIN Max 1

16.00 Rayo Vallecano - Real BetisSpor Smart

16.30 Torino - FiorentinaS Sport 2

18.15 Sevilla - GetafeSpor Smart

18.30 Napoli - SampdoriaS Sport 2

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş beIN 1

19.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği TRT Spor / beIN Max 1

20.30 Alaves - Athletic Bilbao Spor Smart

20.30 Osasuna - Cadiz Spor Smart 2

20.30 Roma - Juventus S Sport 2

22.45 Inter - Lazio S Sport 2

23.00 Villarreal - Atletico Madrid Spor Smart