Bugünkü maç kaçta başlıyor? Maç bugün saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, League 1
Maç bugün saat kaçta hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 7 Ocak 2022? sorusunun yanında Süper Lig maçları hangi kanalda? Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1 maçları ne zaman saat kaçta, bugün hangi maçlar var? soruları futbolseverler tarafından sıklıkla sorulmakta. Süper Lig maçları 20. haftanın heyecanını yaşıyor. Peki bugün maç saat kaçta? Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? İşte Bugünkü maç kaçta başlıyor? sorusunun cevabı.
Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor’u 3-0 yendi. Konyaspor sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Fenerbahçe, Malatyaspor’u 2-0 yenilirken, Karagümrük deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 eşitlik olarak sahadan ayrıldı. Göztepe evinde Adana Demirspor’la 1-1 eşitlik içinde sahadan ayrılırken, Gaziantep deplasmanda Rizespor’u 1-0 yendi. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Süper Lig 20. hafta 7 Ocak 2022 Cuma bugünkü maçlar hangileri?
7 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var?
7 Ocak Cuma hangi takımın maçı var? Cuma günü oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
20.00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor beIN 1
21.30 Santa Clara - Sporting Lizbon S Sport 2
8 Ocak Cumartesi (yarın kimin maçı var?) hangi takımın maçı var?
13.30Gaziantep FK - Fatih Karagümrük beIN 1
13.30Bandırmaspor - DenizlisporTRT Avaz / beIN Max 2
13.30Ümraniyespor - Kocaelispor TRT Spor / beIN Max 1
16.00Alanyaspor - Başakşehir beIN 1
16.00 Kasımpaşa - Hatayspor beIN 2
16.00 Adanaspor - Bursaspor TRT Spor / beIN Max 1
16.00 Levante - Mallorca Spor Smart
18.15 Real Sociedad - Celta Vigo Spor Smart
19.00 Galatasaray - Giresunspor beIN1
19.00 Ankaragücü - Tuzlaspor TRT Spor / beIN Max 1
20.30 Granada - Barcelona Spor Smart
21.00 Estoril - Porto S Sport
23.00 Real Madrid - Valencia Spor Smart
9 Ocak Pazar 2022 hangi takımın maçı var?
13.30 Konyaspor - Sivasspor beIN 1
13.30 BB Erzurumspor - Menemenspor TRT Spor / beIN Max 1
13.30 Manisa FK - İstanbulsporTRT Avaz / beIN Max 2
14.30 Venezia - MilanS Sport 2
16.00 Göztepe - AntalyasporbeIN 1
16.00 Kayserispor - AltaybeIN 2
16.00 Boluspor - BalıkesirsporTRT Spor / beIN Max 1
16.00 Rayo Vallecano - Real BetisSpor Smart
16.30 Torino - FiorentinaS Sport 2
18.15 Sevilla - GetafeSpor Smart
18.30 Napoli - SampdoriaS Sport 2
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş beIN 1
19.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği TRT Spor / beIN Max 1
20.30 Alaves - Athletic Bilbao Spor Smart
20.30 Osasuna - Cadiz Spor Smart 2
20.30 Roma - Juventus S Sport 2
22.45 Inter - Lazio S Sport 2
23.00 Villarreal - Atletico Madrid Spor Smart