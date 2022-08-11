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Spor Bugün tikim maçı var? 11 Ağustos Perşembe günün maçları:
Spor

Bugün tikim maçı var? 11 Ağustos Perşembe günün maçları:

Futbolseverler 11 Ağustos Perşembe akşamı hangi liglerde hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-08-11 00:00:00 -
Bugün tikim maçı var? 11 Ağustos Perşembe günün maçları:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3.ön eleme turu tamamlandı. Gözler Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ne çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün tikim maçı var? 11 Ağustos Perşembe günün maçları:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.Ön Eleme turu

16.00 Kyzylzhar-APOELBilyoner

17.00 FC Tobol-Zrinjski  Bilyoner

19.00 Rakow Czestochowa-Spartak Trnava         Bilyoner

20.00 Hapoel Beer Sheva-Lugano            Bilyoner

20.00 Djurgarden-Sepsi                Bilyoner

20.00 CFR Cluj-Shakhtyor Soligorsk         Bilyoner

20.00 Basel-Brondby IFBilyoner

20.00 Konyaspor-Vaduz               A Spor

20.45 Başakşehir-Breidablik        TRT Spor, Bilyoner

21.00 Aris-Maccabi Tel Aviv        Bilyoner

21.00 Levki Sofya-Hamrun          Bilyoner

21.00 Sligo Rovers-Viking             Bilyoner

21.00 Anderlecht-Paide               Bilyoner

21.30 Rapid Wien-Nefçi Bakü     CBC Sport, Bilyoner

21.30 Lech Poznan-Vikingur Reykjavik   Bilyoner

22.00 AZ Alkmaar-Dundee United           Bilyoner

22.00 Gil Vicente-Riga FC             Bilyoner

22.00 Kisvarda-Molde   Bİlyoner

UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme turu

19.00 HJK Helsinki-Maribor         Bilyoner

20.00 Slovacko-Fenerbahçe       S Sport

20.00 FC Zurich-Linfield FC          Bilyoner

21.00 Didilange-MalmöBilyoner

21.30 Slovan Bratislava-Olympiakos        Bilyoner

22.00 Partizan-AEK Larnaca         Bilyoner

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