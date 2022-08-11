Bugün tikim maçı var? 11 Ağustos Perşembe günün maçları:
Futbolseverler 11 Ağustos Perşembe akşamı hangi liglerde hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3.ön eleme turu tamamlandı. Gözler Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ne çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün tikim maçı var? 11 Ağustos Perşembe günün maçları:
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.Ön Eleme turu
16.00 Kyzylzhar-APOELBilyoner
17.00 FC Tobol-Zrinjski Bilyoner
19.00 Rakow Czestochowa-Spartak Trnava Bilyoner
20.00 Hapoel Beer Sheva-Lugano Bilyoner
20.00 Djurgarden-Sepsi Bilyoner
20.00 CFR Cluj-Shakhtyor Soligorsk Bilyoner
20.00 Basel-Brondby IFBilyoner
20.00 Konyaspor-Vaduz A Spor
20.45 Başakşehir-Breidablik TRT Spor, Bilyoner
21.00 Aris-Maccabi Tel Aviv Bilyoner
21.00 Levki Sofya-Hamrun Bilyoner
21.00 Sligo Rovers-Viking Bilyoner
21.00 Anderlecht-Paide Bilyoner
21.30 Rapid Wien-Nefçi Bakü CBC Sport, Bilyoner
21.30 Lech Poznan-Vikingur Reykjavik Bilyoner
22.00 AZ Alkmaar-Dundee United Bilyoner
22.00 Gil Vicente-Riga FC Bilyoner
22.00 Kisvarda-Molde Bİlyoner
UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme turu
19.00 HJK Helsinki-Maribor Bilyoner
20.00 Slovacko-Fenerbahçe S Sport
20.00 FC Zurich-Linfield FC Bilyoner
21.00 Didilange-MalmöBilyoner
21.30 Slovan Bratislava-Olympiakos Bilyoner
22.00 Partizan-AEK Larnaca Bilyoner