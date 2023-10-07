  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bugün o gündür! Kassam tugayı liderinden ilk mesaj
Gündem

Bugün o gündür! Kassam tugayı liderinden ilk mesaj

Yeniakit Publisher
2023-10-07 13:49:00 -
Bugün o gündür! Kassam tugayı liderinden ilk mesaj

İsrail’e darbe üstüne darbe vurulurken El Kassam Tugayı liderinden ilk açıklama geldi.

El Kassam Tugayları teröristleri ülkeden kovmaya devam ederken mücahitlerin liderinden ilk mesaj geldi. El Kassam Tugayı lideri Muhammed Daif, "İsrail, Filistinli kadınlara acımasızca saldırdı ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygısızlık etti. Bugün Filistin halkının ayağa kalkma, yollarını düzeltme ve bağımsız Filistin devletini kurma zamanıdır." İfadelerini kullandı.

Hamas, İsrail'le iş birliği yapan 7 haini idam edecek
Hamas, İsrail'le iş birliği yapan 7 haini idam edecek

Dünya

Hamas, İsrail'le iş birliği yapan 7 haini idam edecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

Gündem

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

İsrail'de büyük şok! Hamas şehre sızdı, savaş durumu ilan ettiler
İsrail'de büyük şok! Hamas şehre sızdı, savaş durumu ilan ettiler

Dünya

İsrail'de büyük şok! Hamas şehre sızdı, savaş durumu ilan ettiler

Hamas'tan şükür secdesi
Hamas'tan şükür secdesi

Gündem

Hamas'tan şükür secdesi

Hamas, terör devleti İsrail'i böyle bastı
Hamas, terör devleti İsrail'i böyle bastı

Dünya

Hamas, terör devleti İsrail'i böyle bastı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23