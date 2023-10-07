Bugün o gündür! Kassam tugayı liderinden ilk mesaj
İsrail’e darbe üstüne darbe vurulurken El Kassam Tugayı liderinden ilk açıklama geldi.
El Kassam Tugayları teröristleri ülkeden kovmaya devam ederken mücahitlerin liderinden ilk mesaj geldi. El Kassam Tugayı lideri Muhammed Daif, "İsrail, Filistinli kadınlara acımasızca saldırdı ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygısızlık etti. Bugün Filistin halkının ayağa kalkma, yollarını düzeltme ve bağımsız Filistin devletini kurma zamanıdır." İfadelerini kullandı.
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