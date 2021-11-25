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Spor Bugün maçlar hangi kanalda? Avrupa Ligi günün maçları
Spor

Bugün maçlar hangi kanalda? Avrupa Ligi günün maçları

Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe son derece önemli 90 dakikalara çıkacak. Futbolseverler ise Avrupa Ligi programını ve maçların hangi kanaldan verileceğini araştırmaya başladı. Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:48:00 -
Bugün maçlar hangi kanalda? Avrupa Ligi günün maçları

UEFA Avrupa Ligi 5.hafta heyecanı 24 Kasım Perşembe akşamı başladı. 5.hafta müsabakaları 25 Kasım’da oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Futbolseverler, Avrupa maçlarını nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, UEFA maçları şifreli kanalda mı?

Bugün maçlar hangi kanalda? Avrupa Ligi günün maçları

20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya     Exxen

20.45 Lokomotiv Moskova- Lazio             Exxen

20.45 Kızılyıldız-Ludogorets

20.45 Midtjylland- Braga

20.45 Bayer Leverkusen- Celtic       Exxen

20.45 Real Betis-Ferencvaros

20.45 Rapid Wien- West Ham United     Exxen

20.45 Dinamo Zagreb- Genk

23.00 Rangers- Sparta Prag                Exxen

23.00 Brondby - Olimpik Lyon

23.00 PSV - Sturm Graz

23.00 Monaco- Real Sociedad              Exxen

23.00 Leicester City - Legia Varşova                Exxen

23.00 Olympiakos-Fenerbahçe                    Exxen

23.00 Eintracht Frankfurt- Royal Antwerp    Exxen

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