Bugün maçlar hangi kanalda? Avrupa Ligi günün maçları
Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi’nde 5.hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe son derece önemli 90 dakikalara çıkacak. Futbolseverler ise Avrupa Ligi programını ve maçların hangi kanaldan verileceğini araştırmaya başladı. Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı?
UEFA Avrupa Ligi 5.hafta heyecanı 24 Kasım Perşembe akşamı başladı. 5.hafta müsabakaları 25 Kasım’da oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Futbolseverler, Avrupa maçlarını nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, UEFA maçları şifreli kanalda mı?
Bugün maçlar hangi kanalda? Avrupa Ligi günün maçları
20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya Exxen
20.45 Lokomotiv Moskova- Lazio Exxen
20.45 Kızılyıldız-Ludogorets
20.45 Midtjylland- Braga
20.45 Bayer Leverkusen- Celtic Exxen
20.45 Real Betis-Ferencvaros
20.45 Rapid Wien- West Ham United Exxen
20.45 Dinamo Zagreb- Genk
23.00 Rangers- Sparta Prag Exxen
23.00 Brondby - Olimpik Lyon
23.00 PSV - Sturm Graz
23.00 Monaco- Real Sociedad Exxen
23.00 Leicester City - Legia Varşova Exxen
23.00 Olympiakos-Fenerbahçe Exxen
23.00 Eintracht Frankfurt- Royal Antwerp Exxen