Bugün maç var mı? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı, 24 Aralık 2021 maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’in 18. haftası oynanan maçlar ile tamamlanırken, TFF 1. Lig maçları ise bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Diğer yandan Premier Lig maçları ve maç saatleri de bir hayli sorgulanıyor. İşte bugün oyanacak maçlar ve saatleri ile yarın hangi maçlar var? Bugün, yarın kimin maçı var? Hafta sonu oyanancak maçlar hangiler? Cumartesi ve pazar günü kimin, hangi takımın maçı var? İşte 24, 25, 26 Aralık maçları ve maç saatleri.
TFF 1. Lig maçları başta olmak üzere La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte bugün oynanacak maçlar ile yarın hangi maçlar var, pazar günü hangi maçlar oynanacak? sorusunun cevabı.
Bugün hangi maçlar var? (24 Aralık Cuma)
17.30 Altınordu - Boluspor TRT Spor’da canlı yayın
20.00 Adanaspor - Kocaelispor TRT Spor’da canlı yayın
Yarın hangi malar var? (25 Aralık Cumartesi)
13.30 Kasımpaşa - Altay beIN Sports 2
13.30 BB Erzurumspor - Denizlispor beIN MAX 1
13.30 Bandırmaspor - İstanbulspor beIN MAx 2
16.00 Giresunspor - Hatayspor beIN Sports 2
16.00 Galatasaray - Antalyaspor beIN Sports 1
19.00 Trabzonspor - M. Başakşehir beIN Sports 1
19.00 Menemenspor - Bursaspor beIN MAX 1, TRT Spor
Pazar günü hangi maçlar var? (26 Aralık Pazar)
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK beIN Sports 1
13.30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği beIN MAX 2, TRT Spor
15.30 Liverpool - Leeds UnitedS Sport
15.30 Wolverhampton - WatfordSport Plus
15.30 St. Johnstone - CelticS Sport, Bilyoner
15.30 Cercle Brugge - Club BruggeBilyoner
16.00 Alanyaspor - Fatih KaragümrükbeIN Sports 1
16.00 Göztepe - Adana DemirsporbeIN Sports 2
16.00 Samsunspor - TuzlasporbeIN MAX 1, TRT Spor
16.00 Ankaragücü - KeçiörengücüTRT Avaz, beIN MAX 2
18.00 Burnley - EvertonS Sport Plus
18.00 Manchester City - Leicester CityS Sport
18.00 Norwich City - ArsenalS Sport Plus
18.00 Tottenham - Crystal PalaceS Sport Plus, A Aspor
18.00 West Ham - SouthamptonS Sport Plus
18.00 Glasgow Rangers - St. MirrenBilyoner
18.00 Standard Liege - Zulte WaregemBilyoner
19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor beIN Sports 1
20.30 Aston Villa - Chelsea S Spor, S Sport Plus
23.00 Brighton - Brentford S Sport, S Sport Plus
23.00 Oostende - Genk Bilyoner