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Spor Bugün maç var mı? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Bugün maç var mı? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı, 24 Aralık 2021 maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’in 18. haftası oynanan maçlar ile tamamlanırken, TFF 1. Lig maçları ise bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Diğer yandan Premier Lig maçları ve maç saatleri de bir hayli sorgulanıyor. İşte bugün oyanacak maçlar ve saatleri ile yarın hangi maçlar var? Bugün, yarın kimin maçı var? Hafta sonu oyanancak maçlar hangiler? Cumartesi ve pazar günü kimin, hangi takımın maçı var? İşte 24, 25, 26 Aralık maçları ve maç saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 08:41:00 - 2021-12-24 08:41:22
Bugün maç var mı? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig maçları başta olmak üzere  La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte bugün oynanacak maçlar ile yarın hangi maçlar var, pazar günü hangi maçlar oynanacak? sorusunun cevabı.

Bugün hangi maçlar var? (24 Aralık Cuma)

17.30 Altınordu - Boluspor TRT Spor’da canlı yayın

20.00 Adanaspor - Kocaelispor TRT Spor’da canlı yayın

Yarın hangi malar var? (25 Aralık Cumartesi)

13.30 Kasımpaşa - Altay beIN Sports 2

13.30 BB Erzurumspor - Denizlispor beIN MAX 1

13.30 Bandırmaspor - İstanbulspor beIN MAx 2

16.00 Giresunspor - Hatayspor beIN Sports 2

16.00 Galatasaray - Antalyaspor beIN Sports 1

19.00 Trabzonspor - M. Başakşehir beIN Sports 1

19.00 Menemenspor - Bursaspor beIN MAX 1, TRT Spor

Pazar günü hangi maçlar var? (26 Aralık Pazar)

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK beIN Sports 1

13.30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği beIN MAX 2, TRT Spor

15.30 Liverpool - Leeds UnitedS Sport

15.30 Wolverhampton - WatfordSport Plus

15.30 St. Johnstone - CelticS Sport, Bilyoner

15.30 Cercle Brugge - Club BruggeBilyoner

16.00 Alanyaspor - Fatih KaragümrükbeIN Sports 1

16.00 Göztepe - Adana DemirsporbeIN Sports 2

16.00 Samsunspor - TuzlasporbeIN MAX 1, TRT Spor

16.00 Ankaragücü - KeçiörengücüTRT Avaz, beIN MAX 2

18.00 Burnley - EvertonS Sport Plus

18.00 Manchester City - Leicester CityS Sport

18.00 Norwich City - ArsenalS Sport Plus

18.00 Tottenham - Crystal PalaceS Sport Plus, A Aspor

18.00 West Ham - SouthamptonS Sport Plus

18.00 Glasgow Rangers - St. MirrenBilyoner

18.00 Standard Liege - Zulte WaregemBilyoner

19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor beIN Sports 1

20.30 Aston Villa - Chelsea S Spor, S Sport Plus

23.00 Brighton - Brentford S Sport, S Sport Plus

23.00 Oostende - Genk Bilyoner

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