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Spor Bugün kupada hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün kupada hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur 2 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:01:00 -
Bugün kupada hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları devam ediyor. Futbolseverler 2 Aralık Perşembe günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, kupa maçlarını hangi kanal veriyor?

Bugün kupada hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor          ASPOR

13.00 Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor

14.00 Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Yeni Malaytaspor-Akhisarspor      ASPOR

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor       ASPOR

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor     ASPOR

19.00 Konyaspor-Silahtaroğlu Van Spor FK           ASPOR

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor              ASPOR

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