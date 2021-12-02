Bugün kupada hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur 2 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları devam ediyor. Futbolseverler 2 Aralık Perşembe günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, kupa maçlarını hangi kanal veriyor?
Bugün kupada hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor ASPOR
13.00 Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor
14.00 Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 Yeni Malaytaspor-Akhisarspor ASPOR
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ASPOR
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor ASPOR
19.00 Konyaspor-Silahtaroğlu Van Spor FK ASPOR
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor ASPOR