Bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var?

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Brentford'ı 1-0 mağlup etti. Manchester City böylelikle puanını 50'ye çıkardı ve liderliğini korumayı sürdürdü. Portekiz Süper Lig’de ise Sporting Lisbon ile Portimonense maçı 3-2 sona erdi. Peki bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Yarın maç var mı? Yarın kimin maçı var? Yarınki maçlar saat kaçta? İşte futbolseverlerin merak ettiği maç programı ve maç saatleri.