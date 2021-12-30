Bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var?
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Brentford'ı 1-0 mağlup etti. Manchester City böylelikle puanını 50'ye çıkardı ve liderliğini korumayı sürdürdü. Portekiz Süper Lig’de ise Sporting Lisbon ile Portimonense maçı 3-2 sona erdi. Peki bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Yarın maç var mı? Yarın kimin maçı var? Yarınki maçlar saat kaçta? İşte futbolseverlerin merak ettiği maç programı ve maç saatleri.
Bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var?Sporting Lisbon ile Portimonense SC 21/22 Premier Lig 16. hafta maçında karşı karşıya geldi. Maçta sevinen taraf Sporting Lisbon oldu. Sporting Lisbon 3- 2 Portimonense sonuçlandı. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 30 Aralık 2021 Perşembe bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta? Bugün kimin maçı var? İşte bugünkü maçlar ve oynanacak maç saatleri.
Bugün kimin maçı var?
Sporting Lisbon 3 - 2 Portimonense S Sport, Bilyoner
15.00 Kayserispor - Aksaray Bld A Spor
15.00 Konyaspor - Ümraniyespor A Spor
17.00 Sivasspor - Ankaragücü A Spor
17.00 Gaziantep FK - Bursaspor A Spor
21.00 Beşiktaş - Altay A Spor
22.30 Everton - Newcastle S Sport
23.15 Manchester United - Burnley A Spor, S Sport
Yarın hangi maçlar var?
Yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarın kimin maçı var? 31 Aralık Cuma hangi maçlar var?
00.00 Porto - BenficaS Sport, Bilyoner
18.15 Valencia - Espanyol Spor Smart, Bilyoner
1 Ocak 2021 Cumartesi kimin maçı var?
15.30 Arsenal - Manchester CityS Sport
18.00 Watford - TottenhamS Sport
18.00 Leicester City - NorwichS Sport
20.30 Crystal Palace - WesthamS Sport
2 Ocak 2021 Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?
16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart, Bilyoner
17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport
17.00 Everton - BrightonS Sport
17.00 Leeds United - BurnleyS Sport
17.00 Southampton - NewcastleS Sport
18.15 Elche - GranadaSpor Smart, Bilyoner
18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smart, Bilyoner
19.30 Liverpool - ChelseaS Sport
20.30 Alaves - Real SociedadSport Smart, Bilyoner
20.30 Real Betis - Celta VigoSport Smart, Bilyoner
23.00 Mallorca - BarcelonaSport Smart, Bilyoner