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Spor Bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var?
Spor

Bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var?

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Brentford'ı 1-0 mağlup etti. Manchester City böylelikle puanını 50'ye çıkardı ve liderliğini korumayı sürdürdü. Portekiz Süper Lig’de ise Sporting Lisbon ile Portimonense maçı 3-2 sona erdi. Peki bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Yarın maç var mı? Yarın kimin maçı var? Yarınki maçlar saat kaçta? İşte futbolseverlerin merak ettiği maç programı ve maç saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:03:00 - 2021-12-30 11:04:04
Bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçları var? Bugün maç var mı? 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var?Sporting Lisbon ile Portimonense SC 21/22 Premier Lig 16. hafta maçında karşı karşıya geldi. Maçta sevinen taraf Sporting Lisbon oldu. Sporting Lisbon 3- 2 Portimonense sonuçlandı. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 30 Aralık 2021 Perşembe bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta? Bugün kimin maçı var? İşte bugünkü maçlar ve oynanacak maç saatleri.

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Bugün kimin maçı var?

Sporting Lisbon 3 - 2 Portimonense S Sport, Bilyoner

15.00 Kayserispor - Aksaray Bld A Spor

15.00  Konyaspor - Ümraniyespor A Spor

17.00 Sivasspor - Ankaragücü A Spor

17.00 Gaziantep FK - Bursaspor A Spor

21.00 Beşiktaş - Altay A Spor

22.30 Everton - Newcastle S Sport

23.15 Manchester United - Burnley A Spor, S Sport

bugün hangi maçlar var

Yarın hangi maçlar var?

Yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarın kimin maçı var? 31 Aralık Cuma hangi maçlar var?

00.00 Porto - BenficaS Sport, Bilyoner

18.15 Valencia - Espanyol Spor Smart, Bilyoner

1 Ocak 2021 Cumartesi kimin maçı var?

15.30 Arsenal - Manchester CityS Sport

18.00 Watford - TottenhamS Sport

18.00 Leicester City - NorwichS Sport

20.30 Crystal Palace - WesthamS Sport

2 Ocak 2021 Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?

16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart, Bilyoner

17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport

17.00 Everton - BrightonS Sport

17.00 Leeds United - BurnleyS Sport

17.00 Southampton - NewcastleS Sport

18.15 Elche - GranadaSpor Smart, Bilyoner

18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smart, Bilyoner

19.30 Liverpool - ChelseaS Sport

20.30 Alaves - Real SociedadSport Smart, Bilyoner

20.30 Real Betis - Celta VigoSport Smart, Bilyoner

23.00 Mallorca - BarcelonaSport Smart, Bilyoner

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