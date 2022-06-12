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Spor Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler 12 Haziran Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, İspanya Çekya maçı ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-12 11:23:00 -
Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

Futbolseverler 12 Haziran Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var hangi kanalda?  

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup

21.45 İspanya-Çekya     S Sport, CBC Sport

21.45 İsviçre-Portekiz    S Sport

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup

19.00 Norveç-İsveç         S Sport

21.45 Slovenya-Sırbistan            

UEFA Uluslar C Ligi 2.Grup

16.00 Kuzey İrlanda-Güney Kıbrıs            CBC Sport

21.45 Yunanistan-Kosova           

UEFA Uluslar C Ligi 4.Grup

19.00 Gürcistan-Bulgaristan       CBC Sport

19.00 Makedonya-Cebelitarık

UEFA Uluslar D Ligi 2.Grup

21.45 Malta-San Marino              

Hazırlık maçı

21.00 İran-Cezayir

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