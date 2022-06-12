Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler 12 Haziran Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, İspanya Çekya maçı ne zaman oynanacak?
Futbolseverler 12 Haziran Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup
21.45 İspanya-Çekya S Sport, CBC Sport
21.45 İsviçre-Portekiz S Sport
UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup
19.00 Norveç-İsveç S Sport
21.45 Slovenya-Sırbistan
UEFA Uluslar C Ligi 2.Grup
16.00 Kuzey İrlanda-Güney Kıbrıs CBC Sport
21.45 Yunanistan-Kosova
UEFA Uluslar C Ligi 4.Grup
19.00 Gürcistan-Bulgaristan CBC Sport
19.00 Makedonya-Cebelitarık
UEFA Uluslar D Ligi 2.Grup
21.45 Malta-San Marino
Hazırlık maçı
21.00 İran-Cezayir