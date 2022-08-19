Bugün kimin maçı var? Süper Lig 3.hafta maçları
19 Ağustos Cuma günün maçları | Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler hem Süper Lig'de haftanın programını hem de 19 Ağustos Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak?
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise günün maçlarını merak ediyor. 19 Ağustos Cuma günün maçları:
Süper Lig 3.hafta maçları
19 Ağustos Cuma
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray beIN Sports 1
20 Ağustos Cumartesi
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
21 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük
22 Ağustos Pazartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor
Bugün kimin maçı var?
1.Lig
21.00 Boluspor-Gençlerbirliği TRT Spor, beIN Sports 2
AFC Şampiyonlar Ligi
11.00 Pathum United-Kitchee Spor Smart
14.00 Johor Darul-Urawa Spor Bmart
Azerbaycan Premier Ligi
15.30 Shamakhi-Sebail CBC Sport
Almanya Bundesliga
21.30 Monchengladbach-Herta Berlin tivibu Spor 2, beIN Sports 4
Almanya Bundesliga 2
19.30 Hamburg-Darmstadt 98 beIN Sports 4, tivibu Spor 3
19.30 Magdeburg-Hannover 96 beIN Max 1,tivibi Spor 4
Danimarka 1.Ligi
19.30 Hvidovre IF-KogeBilyoner
20.00 Halsingor-F.Amager Bilyoner
Danimarka Süper Ligi
20.00 Lyngby-Kopenhag Bilyoner
İspanya La Liga
21.00 Espanyol-Rayo VallecanoCBC Sport, S Sport
23.00 Sevilla-VallodolidCBC Sport, S Sport
Fransa Ligue 1
22.00 Lyon-Troyes beIN Max 1
İngiltere Championship
22.00 Norwich City-Millwall beIN Sports 3