Bugün kimin maçı var? Süper Lig 3.hafta maçları

19 Ağustos Cuma günün maçları | Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler hem Süper Lig'de haftanın programını hem de 19 Ağustos Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak?