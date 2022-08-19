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Spor Bugün kimin maçı var? Süper Lig 3.hafta maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? Süper Lig 3.hafta maçları

19 Ağustos Cuma günün maçları | Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler hem Süper Lig'de haftanın programını hem de 19 Ağustos Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-19 00:00:00 -
Bugün kimin maçı var? Süper Lig 3.hafta maçları

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise günün maçlarını merak ediyor. 19 Ağustos Cuma günün maçları:

Süper Lig 3.hafta maçları

19 Ağustos Cuma

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray     beIN Sports 1

20 Ağustos Cumartesi

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

21 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük

22 Ağustos Pazartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor

Bugün kimin maçı var? 

1.Lig

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği     TRT Spor, beIN Sports 2

AFC Şampiyonlar Ligi

11.00 Pathum United-Kitchee   Spor Smart

14.00 Johor Darul-Urawa             Spor Bmart

Azerbaycan Premier Ligi

15.30 Shamakhi-Sebail  CBC Sport

Almanya Bundesliga

21.30 Monchengladbach-Herta Berlin   tivibu Spor 2, beIN Sports 4

Almanya Bundesliga 2

19.30 Hamburg-Darmstadt 98    beIN Sports 4, tivibu Spor 3

19.30 Magdeburg-Hannover 96                beIN Max 1,tivibi Spor 4

Danimarka 1.Ligi

19.30 Hvidovre IF-KogeBilyoner

20.00 Halsingor-F.Amager           Bilyoner

Danimarka Süper Ligi   

20.00 Lyngby-Kopenhag              Bilyoner

İspanya La Liga

21.00 Espanyol-Rayo VallecanoCBC Sport, S Sport

23.00 Sevilla-VallodolidCBC Sport, S Sport

Fransa Ligue 1

22.00 Lyon-Troyes          beIN Max 1

İngiltere Championship

22.00 Norwich City-Millwall        beIN Sports 3

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