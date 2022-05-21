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Spor Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig Serie A günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig Serie A günün maçları:

Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler bugün kimin maçı olduğunu araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? Süper Lig haftanın maçları? Premier Lig maçları hangi kanalda? Avrupa'dan futbol | 21 Mayıs günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-05-21 10:23:00 -
Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig Serie A günün maçları:

Profesyonel futbol liglerinde sezonlar yavaş yavaş sona eriyor. Cumartesi gününün futbolla dolu dolu geçirmek isteyenler "Bugün kimin maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi ligde maçlar oynanacak?

Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig Serie A günün maçları:

Süper Lig

16:00 Altay-Kasımpaşa  beIN Sports 2

16:00 Sivasspor-Kayserispor       beIN Sports 1

19:00 Beşiktaş-Konyaspor           beIN Sports 2

19:00 Yeni Malatya-Fenerbahçe               beIN Sports 1

TFF 1.Lig

16:00 Keçiörengücü-MKE Ankaragücü   TRT Spor, beIN Max 1

16:00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor         beIN Max 2, trtspor.com.tr

19:00 Kocaelispor-Adanaspor                   beIN Max 1, trtspor.com.tr

19:00 Bursaspor-Menemenspor                              TRT Spor, beIN Max 2

Fransa Ligue 1

22:00 Angers-Montpellier           beIN Connect, Bilyoner

22:00 Brest-Bordeaux   beIN Connect, Bilyoner

22:00 Clermont-Lyon     beIN Connect, Bilyoner

22:00 Lens-Monaco       beIN Sports 4, Bilyoner

22:00 Lille-Rennes          beIN Max 2, Bilyoner

22:00 Lorient-Troyes     beIN Connect, Bilyoner

22:00 Marsilya-RC Strasbourg beIN Max 1, Bilyoner

22:00 Nantes-Saint-Etienne       beIN Connect, Bilyoner

22:00 Paris SG-Metz      beIN Sports 2, Bilyoner

22:00 Reims-Nice            beIN Connect, Bilyoner

La Liga

18.30 Valencia-Celta Vigo            Spor Smart

Serie A

18:15 Genoa-Bologna   S Sport, Bilyoner

21:45 Atalanta-Empoli   S Sport, Bilyoner

21:45 Fiorentina-Juventus          S Sport, Bilyoner

21:45 Lazio-Hellas Verona           S Sport plus, Bilyoner

Almanya Kupası Finali

21.00 Freiburg-RB Leipzig            Spor Smart

İskoçya FA Cup Final

17.00 Rangers-Hearts    S Spor plus, Bilyoner

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