Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig Serie A günün maçları:
Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler bugün kimin maçı olduğunu araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? Süper Lig haftanın maçları? Premier Lig maçları hangi kanalda? Avrupa'dan futbol | 21 Mayıs günün maçları:
Profesyonel futbol liglerinde sezonlar yavaş yavaş sona eriyor. Cumartesi gününün futbolla dolu dolu geçirmek isteyenler "Bugün kimin maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi ligde maçlar oynanacak?
Bugün kimin maçı var? Süper Lig 1.Lig Premier Lig Serie A günün maçları:
Süper Lig
16:00 Altay-Kasımpaşa beIN Sports 2
16:00 Sivasspor-Kayserispor beIN Sports 1
19:00 Beşiktaş-Konyaspor beIN Sports 2
19:00 Yeni Malatya-Fenerbahçe beIN Sports 1
TFF 1.Lig
16:00 Keçiörengücü-MKE Ankaragücü TRT Spor, beIN Max 1
16:00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor beIN Max 2, trtspor.com.tr
19:00 Kocaelispor-Adanaspor beIN Max 1, trtspor.com.tr
19:00 Bursaspor-Menemenspor TRT Spor, beIN Max 2
Fransa Ligue 1
22:00 Angers-Montpellier beIN Connect, Bilyoner
22:00 Brest-Bordeaux beIN Connect, Bilyoner
22:00 Clermont-Lyon beIN Connect, Bilyoner
22:00 Lens-Monaco beIN Sports 4, Bilyoner
22:00 Lille-Rennes beIN Max 2, Bilyoner
22:00 Lorient-Troyes beIN Connect, Bilyoner
22:00 Marsilya-RC Strasbourg beIN Max 1, Bilyoner
22:00 Nantes-Saint-Etienne beIN Connect, Bilyoner
22:00 Paris SG-Metz beIN Sports 2, Bilyoner
22:00 Reims-Nice beIN Connect, Bilyoner
La Liga
18.30 Valencia-Celta Vigo Spor Smart
Serie A
18:15 Genoa-Bologna S Sport, Bilyoner
21:45 Atalanta-Empoli S Sport, Bilyoner
21:45 Fiorentina-Juventus S Sport, Bilyoner
21:45 Lazio-Hellas Verona S Sport plus, Bilyoner
Almanya Kupası Finali
21.00 Freiburg-RB Leipzig Spor Smart
İskoçya FA Cup Final
17.00 Rangers-Hearts S Spor plus, Bilyoner