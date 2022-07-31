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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda günün maçları 31 Temmuz Pazar:
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda günün maçları 31 Temmuz Pazar:

Futbolseverler 31 Temmuz Pazar gününü futbol ile iç içe geçirmek istiyor. Bu sebeple bugün kimin maçı olduğunu, hangi maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-07-31 00:00:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda günün maçları 31 Temmuz Pazar:

Süper Lig ve 1.Lig’de yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler 31 Temmuz Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda günün maçları 31 Temmuz Pazar:

Almanya Kupası DFB Pokal

14.00 BSV Rehden-Sandhausen               Bilyoner

14.00 Bremer-Schalke 04             Bilyoner

16.30 Engers-Arminia BielefeldBilyoner

16.30 Kaiserslautern-Freiburg   Bilyoner

16.30 Oberachern-Monchengladbach   Bilyoner

16.30 Schott Mainz-Hannover 96 Bilyoner

16.30 BW Lohne-Augburg           Bilyoner

19.00 Erzgebirge Aue-Mainz      Bilyoner

19.00 Braunschweig-Herta Berlin             Bilyoner

19.00 Mannheim-Holstein Kiel  Bilyoner

İngiltere Championship

14.00 Sunderland-Coventry       beIN Sports 2

Belçika Pro League

14.00 Genk-Standard Liege        Bilyoner

Hazırlık maçı

19.00 Marsilya-Milan     Olympique Marseille Twitch

19.00 Galatasaray-Fiorentina     Spor Smart

20.00 Leicester City-Sevilla          Leicester City Youtube

Fransa Süper Kupası

21.00 PSG-Nantes           beIN Sport 2

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