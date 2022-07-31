Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda günün maçları 31 Temmuz Pazar:
Futbolseverler 31 Temmuz Pazar gününü futbol ile iç içe geçirmek istiyor. Bu sebeple bugün kimin maçı olduğunu, hangi maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta?
Süper Lig ve 1.Lig’de yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler 31 Temmuz Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda günün maçları 31 Temmuz Pazar:
Almanya Kupası DFB Pokal
14.00 BSV Rehden-Sandhausen Bilyoner
14.00 Bremer-Schalke 04 Bilyoner
16.30 Engers-Arminia BielefeldBilyoner
16.30 Kaiserslautern-Freiburg Bilyoner
16.30 Oberachern-Monchengladbach Bilyoner
16.30 Schott Mainz-Hannover 96 Bilyoner
16.30 BW Lohne-Augburg Bilyoner
19.00 Erzgebirge Aue-Mainz Bilyoner
19.00 Braunschweig-Herta Berlin Bilyoner
19.00 Mannheim-Holstein Kiel Bilyoner
İngiltere Championship
14.00 Sunderland-Coventry beIN Sports 2
Belçika Pro League
14.00 Genk-Standard Liege Bilyoner
Hazırlık maçı
19.00 Marsilya-Milan Olympique Marseille Twitch
19.00 Galatasaray-Fiorentina Spor Smart
20.00 Leicester City-Sevilla Leicester City Youtube
Fransa Süper Kupası
21.00 PSG-Nantes beIN Sport 2