Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 30 Mart Çarşamba
Futbolseverler 30 Mart Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını, maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? TFF 3.Lig maçları hangi kanalda 30 Mart:
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün hangi maçların hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 30 Mart Çarşamba
Avustralya A Ligi
11.05 Brisbane Roar-Wellington Phoenix beIN Connect
11.05 Sydney FC-Macarthur Bulls beIN Connect
TFF 2.Lig
13.00 Sivas BLD-İnegölspor Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube
14.00 Eskişehirspor-Akhisarspor ES TV
14.00 Kömürspor-Kırşehir BLD Elmas 67 TV
14.00 Çorum FK-Somaspor Çorum Time Facebook
TFF 3.Lig
14.00 52 Orduspor-Hacettepe Kadırga TV
14.00 Yeşilyurt BLD-Darıca G.Birliği Malatya ER TV
14.00 Yomrasqor-KuşarasısporKadırga TV
14.00 Elazığ Karakoçan-Alanya Kestel RTV 23 Elazığ
14.00 İskenderunspor-Kızılcabölüksporİskenderunspor Youtube