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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 30 Mart Çarşamba
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 30 Mart Çarşamba

Futbolseverler 30 Mart Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını, maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? TFF 3.Lig maçları hangi kanalda 30 Mart:

Yeniakit Publisher
2022-03-30 10:18:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 30 Mart Çarşamba

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün hangi maçların hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 30 Mart Çarşamba

Avustralya A Ligi

11.05 Brisbane Roar-Wellington Phoenix             beIN Connect

11.05 Sydney FC-Macarthur Bulls             beIN Connect

TFF 2.Lig

13.00 Sivas BLD-İnegölspor         Sarı Duvar Taraftar Derneği Youtube

14.00 Eskişehirspor-Akhisarspor              ES TV

14.00 Kömürspor-Kırşehir BLD   Elmas 67 TV

14.00 Çorum FK-Somaspor         Çorum Time Facebook

TFF 3.Lig

14.00 52 Orduspor-Hacettepe   Kadırga TV

14.00 Yeşilyurt BLD-Darıca G.Birliği          Malatya ER TV

14.00 Yomrasqor-KuşarasısporKadırga TV

14.00 Elazığ Karakoçan-Alanya Kestel    RTV 23 Elazığ

14.00 İskenderunspor-Kızılcabölüksporİskenderunspor Youtube

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