Bugün kimin maçı var? bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2022 Cuma maç ne zaman saat kaçta?
Bugünkü maç kaçta başlıyor? Bugün kimin maçı var, bugün hangi maç var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? soruları hem Süper Lig, hem Avrupa Ligi maçlarını takip eden futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı yaşanıyor. Süper Lig 20. hafta kaldığı yerden devam ederken, hem stadyumlarda hem de ekran başında maçları izleyecekler ise kimin maçı var, maç saat kaçta? Hangi maç ne zaman? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? sorularını bir hayli araştırmakta. Peki Bugünkü maçlar kimin? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 7 Ocak 2022 Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var, bugün maç saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı.
Bugünkü maç kaçta başlıyor? Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2022 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Süper Lig maçları ile Premier Lig, Portekiz Süper Ligi, Almanya Bundesliga Ligi başta olmak üzere hangi maçlar ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de ise 20. haftanın heyecanı söz konusu. Bugün oynanacak karşılaşalar ile bu haftanın maçlarında düdük çalışmış olunacak. Peki Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var, bugün maç saat kaçta, hangi kanalda?
7 Ocak 2022 Cuma hangi maçlar var, maçalar ne zaman saat kaçta?
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park) beIN 1
21.30 Santa Clara - Sporting Lizbon S Sport 2
8 Ocak 2022 Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)
9 Ocak 2022 Pazar hangi maçlar var, maçalar ne zaman saat kaçta?
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak 2022 Pazartesi hangi maçlar var, maçalar ne zaman saat kaçta?
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)