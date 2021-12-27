Bugün kimin maçı var? 27 Aralık 2021 bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19. hafta bugün oyanancak maçlar hangileri?

Bugün kimin maçı var 27 Aralık Pazartesi bugün oynacak maçlar hangileri? üper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle tamamladı. Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi, Göztepe ile Adana Demirspor, 1-1 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’in 19. haftasında geçen iki günün ardından bugün oyananacak karşılamalar ile bu hafta tamamlanmış olacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var?

Bugün oynanacak maçlar hangileri?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var?

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Süper Lig 19. hafta maç sonuçları

Süper Lig puan durumu