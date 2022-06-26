Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:
26 Haziran Pazar günü hangi liglerde maçların oynanacağı araştırılıyor. Futbol dolu bir Pazar günü geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kimin maçı var? Hangi liglerde bugün maç var?
Profesyonel futbol liglerinin pek çoğu tatilde bu sebeple futbolseverler hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:
Japonya J. League
12.00 Cerezo Osoka-Shimizu S Pulse Bilyoner
12.00 Nagoya-Kashima AntlersBilyoner
12.00 Vissel Kobe-Urawa Bilyoner
12.30 Kyoto-Shonan Bellmar Bilyoner
13.00 Sagan Tosu-Tokyo Bilyoner
Güney Kore K-League
13.00 Pohang-Gimheon Sangmu Bilyoner
13.00 Gangwon-Jeju United
İsveç Superettan
14.00 Skövde-Vasteraas Bilyoner
16.00 Damkurd-Eskilstuna United
İsveç Allsvenskan
16.00 Degerfors-AIK Stockholm Bilyoner
16.00 Hammarby-Hacken Bilyoner
18.30 Sundsvall-Djurgarden Bilyoner
16.00 Mjallby-Norrköping Bilyoner
Norveç 1.Ligi
16.00 Raufoss-Skeid Bilyoner
16.00 Stabaek-Fredrikstad Bilyoner
16.00 Start-Kongvisger Bilyoner
Norveç Eliteserien Ligi
19.00 Ham Kam-Sarpborg 08 Bilyoner
19.00 Molde-Jerv Bilyoner
19.00 Sandefjord-Tromsö Bilyoner
19.00 Stromgodset-Lilleström Bilyoner
21.00 Valerenga-Odds BK Bilyoner
Hazırlık maçı
17.00 Yverdon-Dinamo Kiev Dinamo TV Youtube
Akdeniz Oyunları
21.30 Yunanistan-Türkiye TRT Spor