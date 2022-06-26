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Spor Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:

26 Haziran Pazar günü hangi liglerde maçların oynanacağı araştırılıyor. Futbol dolu bir Pazar günü geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kimin maçı var? Hangi liglerde bugün maç var?

Yeniakit Publisher
2022-06-26 11:50:00 -
Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:

Profesyonel futbol liglerinin pek çoğu tatilde bu sebeple futbolseverler hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:

Japonya J. League

12.00 Cerezo Osoka-Shimizu S Pulse      Bilyoner

12.00 Nagoya-Kashima AntlersBilyoner

12.00 Vissel Kobe-Urawa             Bilyoner

12.30 Kyoto-Shonan Bellmar      Bilyoner

13.00 Sagan Tosu-Tokyo              Bilyoner

Güney Kore K-League

13.00 Pohang-Gimheon Sangmu             Bilyoner

13.00 Gangwon-Jeju United

İsveç Superettan

14.00 Skövde-Vasteraas              Bilyoner

16.00 Damkurd-Eskilstuna United

İsveç Allsvenskan

16.00 Degerfors-AIK Stockholm               Bilyoner

16.00 Hammarby-Hacken            Bilyoner

18.30 Sundsvall-Djurgarden       Bilyoner

16.00 Mjallby-Norrköping           Bilyoner

Norveç 1.Ligi

16.00 Raufoss-Skeid       Bilyoner

16.00 Stabaek-Fredrikstad          Bilyoner

16.00 Start-Kongvisger  Bilyoner

Norveç Eliteserien Ligi

19.00 Ham Kam-Sarpborg 08      Bilyoner

19.00 Molde-Jerv            Bilyoner

19.00 Sandefjord-Tromsö           Bilyoner

19.00 Stromgodset-Lilleström   Bilyoner

21.00 Valerenga-Odds BK            Bilyoner

Hazırlık maçı

17.00 Yverdon-Dinamo Kiev       Dinamo TV Youtube

Akdeniz Oyunları

21.30 Yunanistan-Türkiye            TRT Spor

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