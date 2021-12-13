Bugün kimin maçı var? 13 Aralık 2021 Pazartesi

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan bir hayli doruktaydı. Zira son haftalarda galibiyete hasret kalan Beşiktaş, Kayserispor karşında kazanıp kazanmayacağı özellikle de Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılmasından sonra merak ediliyordu. Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Trabzonspor’un liderlik koltuğuna oturmasıyla birlikte ligde kıran kırana bir mücadele devam ediyor. Süper Lig’de bugün oyanancak iki maç ile bu hafta tamamlanacak. Peki bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte Süper Lig 16. hafta bugün oynanacak maçlar.

13 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı bugün kaçta?

Galibiyete hasret kalan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

Galatasaray Sivasspor kadrosu

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak. Sivas'a gidecek sarı-kırmızılı takımın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne.