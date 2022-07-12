Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:
Futbolseverler 12 Temmuz Salı günü hangi takımların hazırlık maçı oynayacağını, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?
12 Temmuz Salı günü pek çok maç oynanacak. Futbolseverler ise bugün hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var?
Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:
Hazırlık maçı
16.00 Manchester United-Liverpool
17.00 Beşiktaş-Viktoria Plazen Spor Smart
19.00 Lyon-Dinamo Kiev Dinamo TV Youtube
19.30 Lugano-Inter
Şampiyonlar Ligi ön eleme turu
18.30 RFS-HJK Helsinki Bilyoner
19.00 Lincoln City-Shkupi Bilyoner
19.00 Karabağ-Lech Poznan CBC Sport, Bilyoner
20.00 Sheriff Tiraspol-Zrinjski Bilyoner
21.00 Tirana-Dudelange Bilyoner
Klaksvik-Bodo Glimt Bilyoner
21.00 Hibernians-Shamrock Rovers Bilyoner
22.00 Sutjeska-Ludogorets Bilyoner
22.30 Vikingur Reykjavik-Malmö Bilyoner
UEFA Konferans Ligi ön eleme turu
21.00 FC Drita-Inter Turku Bilyoner
İsveç Superettan
20.00 Landskrona-Halmstads Bilyoner
20.00 Örebro-Trelleborgs Bilyoner
Norveç Eliteserien Ligi
21.00 Sandefjord-Aalesund Bilyoner