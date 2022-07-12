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Spor Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:

Futbolseverler 12 Temmuz Salı günü hangi takımların hazırlık maçı oynayacağını, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-07-12 09:27:00 -
Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:

12 Temmuz Salı günü pek çok maç oynanacak. Futbolseverler ise bugün hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var?

Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:

Hazırlık maçı

16.00 Manchester United-Liverpool

17.00 Beşiktaş-Viktoria Plazen   Spor Smart

19.00 Lyon-Dinamo Kiev              Dinamo TV Youtube

19.30 Lugano-Inter

Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

18.30 RFS-HJK Helsinki  Bilyoner

19.00 Lincoln City-Shkupi             Bilyoner

19.00 Karabağ-Lech Poznan        CBC Sport, Bilyoner

20.00 Sheriff Tiraspol-Zrinjski     Bilyoner

21.00 Tirana-Dudelange               Bilyoner

Klaksvik-Bodo Glimt       Bilyoner

21.00 Hibernians-Shamrock Rovers        Bilyoner

22.00 Sutjeska-Ludogorets         Bilyoner

22.30 Vikingur Reykjavik-Malmö              Bilyoner

UEFA Konferans Ligi ön eleme turu

21.00 FC Drita-Inter Turku           Bilyoner

İsveç Superettan

20.00 Landskrona-Halmstads     Bilyoner

20.00 Örebro-Trelleborgs            Bilyoner

Norveç Eliteserien Ligi

21.00 Sandefjord-Aalesund        Bilyoner

 

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