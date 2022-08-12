Bugün kimin maçı var? 12 Ağustos Cuma hangi ligde kimin maçı var?
Futbolseverler 12 Ağustos Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig’de bugün kimin maçı var? Avrupa liglerinde bugün kimin maçı var?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 12 Ağustos Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 12 Ağustos Cuma hangi ligde kimin maçı var?
Süper Lig
21.00 Trabzonspor-Hatayspor beIN Sports 1
1.Lig
21.00 Altay-Samsunspor TRT Spor, beIN Sports 2
İslami Dayanışma Turnuvası
17.00 Türkiye-Cezayir TRT Spor
Azerbaycan Premier Ligi
18.00 Zira-Sabah Bakü CBC Sport
Finlandiye Veikkausliiga
18.00 Haka-Oulu Bilyoner
Litvanya A Lyga
18.00 Hegelmann Litauen-Dziugas Telsiai Bilyoner
Polonya Ekstraklasa
19.00 Legnica-KGHM Zaglebie Bilyoner
Avusturya 1.Ligi
19.10 Admira-Austria IIBilyoner
19.10 Dornbirn-Horn Bilyoner
19.10 Floridsdorfer-Vorwarts Steyr Bilyoner
19.10 Liefering-First Vienna Bilyoner
19.10 ST Polten-Strum Graz Bilyoner
Almanya Bundesliga 2
19.30 Kaiserslautern-Paderborn beIN Sports 4, tivibu Spor3, Bilyoner
19.30 Nürnberg-Heidenheim beIN Max 1, tivibu Spor 4, Bilyoner
Danimarka 1.Ligi
19.30 F.Amager-Naestved Bilyoner
19.30 Fradericia-Vejle Bilyoner
19.30 Hobro-Sonderjske Bilyoner
20.00 AC Horsens-FC Midtjylland Silyoner
Norveç Eliteserien Ligi
20.00 Sandefjord-Rosenborg Bilyoner
20.00 Sarpborg 08-Bodo Glimt Bilyoner
Hollanda Eredivisie
21.00 Excelsior-VitesseBilyoner
Hırvatistan 1.Ligi
21.00 Sibenik-Istra 1961 Bilyoner
Slovenya 1.Ligi
21.15 NK Celje-Bravo Bilyoner
Almanya Bundesliga
21.30 Freiburg-B.Dortmund beIN Sports 4, tivibu Spor 2, Bilyoner
Fransa Ligue 1
22.00 Nantes-Lille beIN Max 1, Bilyoner
İspanya La Liga
22.00 Osasuna-Sevilla S Sport, Bilyoner
İngiltere Championship
22.00 Watford-BurnleybeIN Sports 3