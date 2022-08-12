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Spor Bugün kimin maçı var? 12 Ağustos Cuma hangi ligde kimin maçı var?
Spor

Bugün kimin maçı var? 12 Ağustos Cuma hangi ligde kimin maçı var?

Futbolseverler 12 Ağustos Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig’de bugün kimin maçı var? Avrupa liglerinde bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-08-12 00:40:00 -
Bugün kimin maçı var? 12 Ağustos Cuma hangi ligde kimin maçı var?

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 12 Ağustos Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 12 Ağustos Cuma hangi ligde kimin maçı var?

Süper Lig

21.00 Trabzonspor-Hatayspor   beIN Sports 1

1.Lig

21.00 Altay-Samsunspor              TRT Spor, beIN Sports 2

İslami Dayanışma Turnuvası

17.00 Türkiye-Cezayir    TRT Spor

Azerbaycan Premier Ligi

18.00 Zira-Sabah Bakü   CBC Sport

Finlandiye Veikkausliiga

18.00 Haka-Oulu              Bilyoner

Litvanya A Lyga

18.00 Hegelmann Litauen-Dziugas Telsiai             Bilyoner

Polonya Ekstraklasa

19.00 Legnica-KGHM Zaglebie   Bilyoner

Avusturya 1.Ligi

19.10 Admira-Austria IIBilyoner

19.10 Dornbirn-Horn      Bilyoner

19.10 Floridsdorfer-Vorwarts Steyr        Bilyoner

19.10 Liefering-First Vienna        Bilyoner

19.10 ST Polten-Strum Graz        Bilyoner

Almanya Bundesliga 2

19.30 Kaiserslautern-Paderborn              beIN Sports 4, tivibu Spor3, Bilyoner

19.30 Nürnberg-Heidenheim     beIN Max 1, tivibu Spor 4, Bilyoner

Danimarka 1.Ligi

19.30 F.Amager-Naestved          Bilyoner

19.30 Fradericia-Vejle   Bilyoner

19.30 Hobro-Sonderjske              Bilyoner

20.00 AC Horsens-FC Midtjylland             Silyoner

Norveç Eliteserien Ligi

20.00 Sandefjord-Rosenborg     Bilyoner

20.00 Sarpborg 08-Bodo Glimt   Bilyoner

Hollanda Eredivisie

21.00 Excelsior-VitesseBilyoner

Hırvatistan 1.Ligi

21.00 Sibenik-Istra 1961               Bilyoner

Slovenya 1.Ligi

21.15 NK Celje-Bravo     Bilyoner

Almanya Bundesliga

21.30 Freiburg-B.Dortmund       beIN Sports 4, tivibu Spor 2, Bilyoner

Fransa Ligue 1

22.00 Nantes-Lille           beIN Max 1, Bilyoner

İspanya La Liga

22.00 Osasuna-Sevilla    S Sport, Bilyoner

İngiltere Championship

22.00 Watford-BurnleybeIN Sports 3

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