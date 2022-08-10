Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Çarşamba günün maçı:
Günün maçları | Futbolseverler 10 Ağustos Çarşamba günü hangi liglerde kimlerin maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Kupa maçı şifreli kanalda mı?
10 Ağustos Çarşamba günü hangi liglerde hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Çarşamba günün maçı:
İslami Dayanışma Turnuvası
13.30 Kamerun-Türkiye TRT Spor
AFC Kupası
14.00 Viettel-Kuala Lumpur City Spor Smart
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.Ön Eleme Turu
19.00 Guimaraes-Hajduk Split Bilyoner
UEFA Süper Kupa
22.00 Real Madrid-Frankfurt CBC Sport, TV 8,5