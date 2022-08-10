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Spor Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Çarşamba günün maçı:
Spor

Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Çarşamba günün maçı:

Günün maçları | Futbolseverler 10 Ağustos Çarşamba günü hangi liglerde kimlerin maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Kupa maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-10 00:00:00 -
Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Çarşamba günün maçı:

10 Ağustos Çarşamba günü hangi liglerde hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Çarşamba günün maçı:

İslami Dayanışma Turnuvası

13.30 Kamerun-Türkiye                TRT Spor

AFC Kupası

14.00 Viettel-Kuala Lumpur City               Spor Smart

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.Ön Eleme Turu

19.00 Guimaraes-Hajduk Split   Bilyoner

UEFA Süper Kupa

22.00 Real Madrid-Frankfurt      CBC Sport, TV 8,5

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