Bugün kimin hangi takımın maçı var? Bugün kimin maçı var? 12 Aralık Pazar maçları

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Rizespor, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken, Başakşehir konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Süper Lig’de 16. haftanın maçlarında heyecan bugün de devam ediyor. Peki bugün kimin maçı var? bugün hangi maçlar oynanacak? Bugünkü maçlar hangileri? Süper Lig 16. hafta 12 Aralık Pazar maçları hangileri?

Bugün kimin maçı var? Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisine Fraport TAV Antalyaspor son verdi. Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi. Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Bugün kimin maçı var?

12 Aralık Pazar hangi maçlar var?

Adana Demirspor, Süper Lig'in 16. haftasında bugün GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

11 Aralık Cumartesi maç sonuçları

VavaCars Fatih Karagümrük 1-4 İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

Medipol Başakşehir 2 -1 Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe (Çaykur Didi)

Fraport TAV Antalyaspor 2-1 Trabzonspor (Antalya)

Altay 1-2 Hatayspor

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 16. hafta cuma ve cumartesi oynanan maç sonuçlarına göre Süper Lig puan durumu şöyle: