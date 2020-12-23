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Sağlık Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? | Koronavirüs günlük vaka sayısı 23 Aralık
Sağlık

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? | Koronavirüs günlük vaka sayısı 23 Aralık

Koronavirüs vaka sayısı güncel | Sağlık Bakanlığı ülkemizde ilk vakanın tespitinin ardından her gün güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? | Koronavirüs şimdiye kadar kaç kişi yaşamını yitirdi? | 23 Aralık koronavirüs rakamları

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:30:00 -
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? | Koronavirüs günlük vaka sayısı 23 Aralık

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgına hızla dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar güncel verileri araştırıyor. Bugün kaç koronavirüs vakası var?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? | Koronavirüs günlük vaka sayısı 23 Aralık

Sağlık Bakanlığı 23 Aralık Çarşamba gününe ait koronavirüs rakamlarını paylaştı. Son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 192 oldu, 259 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, vefat sayısı 18 bin 861, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı” açıklamasında bulundu.

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