Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine yeni kararlar 6 Eylül
Kabine toplantısında hangi kararlar çıkar? 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren salgınla ilgili yeni bir sürece geçildi. Vatandaşlar bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, aşı olmayanlara yönelik yeni yaptırımların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısında ne görüşülecek? Kabine toplantısı kararları güncel
Milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?
Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine yeni kararlar 6 Eylül
Merakla beklenen kabine toplantısı 6 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Toplantının 16.00 sularında başlaması bekleniyor. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Toplantıda aşılamada gelinen son durum, alınabilecek tedbirler ve gündeme dair konuların görüşülmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.