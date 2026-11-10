Bugün İstanbul’da İETT otobüsü yanmayınca taksi yandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbullu’nun son duasını ederek biner hale geldiği, her gün biri yanan İETT otobüsü çok şükür bu günü yangınsız atlatarak İstanbulluyu şaşırttı ancak bu kez yolda seyir halinde olan sarı taksi yandı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde çıktı. O.Y. idaresindeki taksinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Taksi alev alev yanarken, araçta patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Takside çıkan yangın nedeniyle, T1 Kabataş Bağcılar tramvay seferleri de aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü. Alev alev yanan taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.