Bugün İstanbul’da İETT otobüsü yanmayınca taksi yandı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde çıktı. O.Y. idaresindeki taksinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Taksi alev alev yanarken, araçta patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Takside çıkan yangın nedeniyle, T1 Kabataş Bağcılar tramvay seferleri de aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü. Alev alev yanan taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.