Son günlerde yurdun büyük bölümünde şiddetli sağanak yağışlar meydana geldi. Vatandaşlar bu sebeple bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi illerde sağanak yağış var?

Bugün hava nasıl olacak yağış var mı? İstanbul Ankara İzmir hava durumu 7 Haziran Salı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "07.06.2022 Salı günü İç Anadolu Bölgesi, iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevreleri ile bu akşam saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri (Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRŞEHİR 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ve Malatya çevreleri ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu