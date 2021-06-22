Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran hava durumu
Hava nasıl olacak? Son 10 gündür bazı şehirlerde yoğun sağanak yağışlar meydana geliyor. Hatta pek çok bölgede sel ve taşkınlar yaşandı. Bu sebeple pek çok kişi yeni günde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Son günlerde yurdun pek çok kesiminde sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olur?
Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran hava durumu
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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