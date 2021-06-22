Son günlerde yurdun pek çok kesiminde sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olur?

Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran hava durumu

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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