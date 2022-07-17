Bugün hava nasıl olacak? 17 Temmuz hava durumu:
17 Temmuz Pazar günü için plan yapacak olanlar havanın nasıl olduğunu araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu güncel | Bugün yağış var mı? Ankara hava durumu güncel:
Uzun bayram tatilinin son günün değerlendirmek isteyenler bugün yani 17 Temmuz Pazar gününde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 17 Temmuz hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Sivas, Tokat ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli (30-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık