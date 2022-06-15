Türkiye son günlerde şiddetli yağışların etkisi altında. Öyle ki bazı illerde yağışlar can kayıplarına sebep oldu. Peki, bugün havan nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 15 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (İstanbul'un Avrupa Yakası hariç) Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, (Samsun ve Sinop hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Bilecik çevreleri, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve İstanbul'un Avrupa Yakası hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç ve Güney Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ile Çarşamba öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge geneli ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Kayseri'nin güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile Çarşamba öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile Çarşamba öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyi ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu