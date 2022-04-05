Bugün hava durumu nasıl? 5 Nisan Salı hava durumu İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Yurt genelinde mart ayında yoğun kar yağışı etkili oldu. Nisan ayına girilmesiyle birlikte nisan yağmurları kendini gösteriroldu. Ramazan ayının da girmesiyel birliket vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Hava durumu sorgulaması yapmak isteyenler Meteoroloji hava durumu verilerini inceliyor. Nisan ayıyla birlikte havaların ısınmasını bekleyenler ‘Bugün hava nasıl olacak?’ 5 Nisan Salı hava durumu nasıl? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta hava nasıl olur?

Meteoroloji hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu iller hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Nisan Salı günü Antalya ve Muğla'nın da aralarında olduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: "Amasya, Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya, Muğla, Samsun, Sinop, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Düzce"

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KARS -2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık