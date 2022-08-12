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Spor Bugün hangi takımların maçları var ve hangi kanallarda yayınlanacak?
Spor

Bugün hangi takımların maçları var ve hangi kanallarda yayınlanacak?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Sporseverler ''bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki bugün kimlerin maçı var ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Ağustos 2022 günün maçları...

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:05:00 -
Bugün hangi takımların maçları var ve hangi kanallarda yayınlanacak?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Sporseverler ''bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki bugün kimlerin maçı var ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Ağustos 2022 günün maçları...

Bugün kimin maçı var 12 Ağustos? Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçları var ve hangi kanallarda şifresiz canlı yayınlanacak?

12 AĞUSTOS 2022 GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

21:00 - HATAYSPOR - TRABZONSPOR

Futbol Süper Lig Trabzonspor - Hatayspor takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

21:00 - ALTAY - SAMSUNSPOR

Futbol 1. Lig Altay - Samsunspor takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.


21:30 - FREİBURG - B.DORTMUND

Futbol Almanya Bundesliga Freiburg - B.Dortmund takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - NANTES - LİLLE

Futbol Fransa Ligue 1 Nantes - Lille takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - OSASUNA - SEVİLLA

Futbol İspanya La Liga Osasuna - Sevilla takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - WATFORND - BURNLEY
Futbol İngiltere Championship Watford - Burnley takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

 

 

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