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Spor Bugün hangi takımların maçları var? Süper Lig günün maçları
Spor

Bugün hangi takımların maçları var? Süper Lig günün maçları

28 Ekim Cuma akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-10-28 11:10:00 -
Bugün hangi takımların maçları var? Süper Lig günün maçları

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bugün yani 28 Ekim Cuma akşamı hangi liglerde maçlar oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi takımların maçları var? Süper Lig günün maçları

Süper Lig

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray  beIN Sports 1

TFF 1.Lig

20.00 Altınordu-Yeni Malatya    TRT Spor, beIN Sports 2

Fransa Ligue 1

22.00 Lens-Toulouse      beIN Sports 5

İspanya La Liga

22.00 Mallorca-Espanyol              S Sport, CBC Sport         

Almanya Bundesliga

21.30 Werder Bremen-Hertha Berlin     beIN Sports 4, tivibu spor 2

Fenerbahçe-Rennes maç sonucu:
Fenerbahçe-Rennes maç sonucu:

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Fenerbahçe-Rennes maç sonucu:

Fiorentina-Başakşehir maç sonucu
Fiorentina-Başakşehir maç sonucu

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Fiorentina-Başakşehir maç sonucu

Sivasspor-CFR Cluj maç sonucu
Sivasspor-CFR Cluj maç sonucu

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Sivasspor-CFR Cluj maç sonucu

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