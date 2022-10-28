Bugün hangi takımların maçları var? Süper Lig günün maçları
28 Ekim Cuma akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bugün yani 28 Ekim Cuma akşamı hangi liglerde maçlar oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi takımların maçları var? Süper Lig günün maçları
Süper Lig
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray beIN Sports 1
TFF 1.Lig
20.00 Altınordu-Yeni Malatya TRT Spor, beIN Sports 2
Fransa Ligue 1
22.00 Lens-Toulouse beIN Sports 5
İspanya La Liga
22.00 Mallorca-Espanyol S Sport, CBC Sport
Almanya Bundesliga
21.30 Werder Bremen-Hertha Berlin beIN Sports 4, tivibu spor 2