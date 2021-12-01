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Spor Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçlarını hangi kanal veriyor? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur heyecanı sürüyor. Futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Türkiye Kupası’nda hangi maçlar oynanacak? Türkiye Kupası günün programı

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:28:00 -
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4.turunda heyecan 30 Kasım Salı akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler 1 Aralık Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?

1 Aralık Çarşamba

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor         ASPOR

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediye Spor

14.00 Yılport Samsunspor-Uşak Spor

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970

14.00 Boluspor-52 Orduspor

15.00 Karagümrük-Sarıyer          ASPOR

15.00 Adanaspor-Kocaelispor    ASPOR

17.00 Alanyaspor-Osmaniye FKASPOR

19.00 Kayserispor-Iğdır FK           ASPOR

21.00 Hatayspor-Eyüpspor         ASPOR

2 Aralık Perşembe

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor

14.00 Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 YeniMalaytaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor

19.00 Konyaspor-Silahtaroğlu Van Spor FK

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor

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