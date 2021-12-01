Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçlarını hangi kanal veriyor? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur heyecanı sürüyor. Futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Türkiye Kupası’nda hangi maçlar oynanacak? Türkiye Kupası günün programı
Ziraat Türkiye Kupası 4.turunda heyecan 30 Kasım Salı akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler 1 Aralık Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?
1 Aralık Çarşamba
13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor ASPOR
13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediye Spor
14.00 Yılport Samsunspor-Uşak Spor
14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970
14.00 Boluspor-52 Orduspor
15.00 Karagümrük-Sarıyer ASPOR
15.00 Adanaspor-Kocaelispor ASPOR
17.00 Alanyaspor-Osmaniye FKASPOR
19.00 Kayserispor-Iğdır FK ASPOR
21.00 Hatayspor-Eyüpspor ASPOR
2 Aralık Perşembe
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
13.00 Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor
14.00 Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 YeniMalaytaspor-Akhisarspor
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor
19.00 Konyaspor-Silahtaroğlu Van Spor FK
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor